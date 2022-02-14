人民网北京2月14日电 （记者赵竹青）2月14日，在2022北京新闻中心举办的全面加强冬奥知识产权保护专场新闻发布会上，中宣部版权管理局副局长汤兆志表示，近期，北京快侦、快诉、快判一起制售盗版冬奥吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶案，犯罪嫌疑人任某被判处有期徒刑一年、并处罚金4万元，成为全国首例侵犯北京冬奥吉祥物形象著作权刑事案件。

汤兆志介绍，从版权角度而言，除了法律中特别作出规定的，比如为个人的学习、研究、欣赏而使用作品，或者为了新闻报道，媒体中不可避免地再现一些作品的内容等，这些合理使用的情形以外，其他未经许可的著作权意义上的使用行为，都可能构成著作权侵权。比如有的商家未经权利人许可，擅自生产玩具、玩偶或者将其用于服装、玩具等等周边衍生产品的行为，都可能触犯著作权法的有关规定，构成侵权。损害公共利益的，还将会受到行政处罚，构成犯罪的会被追究刑事责任。

汤兆志表示，国家版权局严格按照我国著作权法规定和国际奥委会相关版权规则开展冬奥版权保护工作。现在冬奥赛事已经过半，从网络监测数据上看，保护工作基本达到了预期效果。截至2月12日零时，优酷、爱奇艺、腾讯视频、新浪微博、B站、抖音、百度等27个主要视频、社交、直播及搜索引擎平台，共接到各类权利人通知后删除涉冬奥侵权链接32376个；按照国家版权局等6部门组成的冬奥会反盗版工作组的要求，通过自查主动删除涉冬奥侵权链接227452个；各平台因传播涉冬奥侵权内容等情况，处置各类账号3363个。在此基础上，关闭了39个境外非法网站，依法处置了52个涉嫌非法传播涉冬奥内容的境内网站（APP）。

(责编：赵竹青、高雷)