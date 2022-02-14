人民网北京2月14日电 （记者罗知之）据“海南发布”公众号消息，作为全国唯一全省试点数字人民币的省份，目前，海南数字人民币使用规模逐步扩大，全省累计开立个人钱包1046.14万个，对公钱包64.75万个，已有34.56万个场景正式开展试点，支持数字人民币商户门店数量11.68万个。

“海南发布”公众号是中共海南省委宣传部官方发布平台。据介绍，数字人民币试点工作启动一年以来，作为全国唯一的全省区域数字人民币试点地区，海南积极探索具有海南自贸港特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币试点“海南模式”。全国首家落地数字人民币签约缴税业务，分阶段有序开展红包消费活动，顺利举办海口市“数字人民币 椰城嗨购节”、三亚市“数字人民币 天涯任我游”红包消费活动，发放数字人民币红包2000万元。

人民银行金融市场司司长邹澜此前在国务院新闻办公室举行新闻发布会上表示，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元，试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性，增进了社会公众对数字人民币设计理念的理解。

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