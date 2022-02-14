原标题：卡奥斯助力海尔入选WEF智能工业指数认证白皮书

2月10日，世界经济论坛网站发布WEF智能工业指数认证白皮书《制造业转型洞察报告》，分析了30个国家近600家制造商涵盖14个行业的智能工业成熟度情况，中国海尔智家、德国Pepperl+Fuchs’、日本Yokogawa、土耳其(MESS)和亚洲发展银行等共5家入选。

其中，卡奥斯COSMOPlat赋能的海尔中央空调互联工厂、海尔中德滚筒互联工厂、合肥海尔冰箱互联工厂及合肥海尔洗衣机互联工厂4家工厂，成为国内、行业内唯一入选的优秀案例代表。

灯塔引路，新模式构筑新范式

WEF智能工业指数认证白皮书《制造业转型洞察报告》是在WEF智能制造成熟度指数（SIRI）评估项目基础上形成的重要成果。

该评估以新加坡智能制造成熟度指数（SIRI）为标准，涵盖流程、科技和企业组织3个核心要素，以及垂直流程、横向流程、产品全生命周期，科技的自动化、互联性、智能化，企业组织的人员、组织等8大支柱16个维度。目前，SIRI已被WEF认可为工业4.0转型的全球标准，被全球400多个组织采用。

在智能工业指数评估中，卡奥斯COSMOPlat赋能的4家互联工厂经过16个维度评估举证，最终高分通过WEF智能制造成熟度指数（SIRI）评估，并成功入选《制造业转型洞察报告》优秀案例。

在海尔中央空调互联工厂的评审结果中，评审专家评价到：“是我见过的最好的企业，我从未见过联接性这么强的工厂，不愧是灯塔工厂。”事实上，在入选的4家互联工厂中，有3座获评WEF世界灯塔工厂。一个企业能有一家工厂获评“灯塔工厂”已属不易，能够入选3座则得益于卡奥斯COSMOPlat首创的以用户体验为中心的大规模定制模式。

该模式把用户引入制造环节，在首批入选世界“灯塔工厂”的互联工厂——海尔中央空调互联工厂内，布局着1万多个探测器，实现与用户全流程实时互联，将一次性交易的顾客变成可全周期、全流程参与持续交互的终身用户。

在实际赋能中，卡奥斯COSMOPlat已孕育出化工、模具等15个行业生态，并在20个国家复制推广，被国际权威组织Forrester评价为企业数字化转型的“理想选择”。

科技先行，深入数实融合无人区

白皮书指出，海尔智家在人工智能(AI)、先进机器人技术和工业技术、物联网等最新技术的工厂和价值链在规模上的技术进步，产生了让世人瞩目的财务和运营影响。而这，离不开卡奥斯COSMOPlat在关键技术领域的前瞻性布局。

作为国内最早开始5G探索的企业之一，卡奥斯COSMOPlat将海尔中德滚筒互联工厂打造成为“5G+MEC智慧全连接工厂”，被TUV首席评审专家认为“其在行业是领先的，在16个维度评审标准中每个维度都是在领先的层面”。

在工厂内，卡奥斯COSMOPlat落地5G+机器视觉、5G+AR、5G+智能安防等数十项应用场景，从研发设计、生产制造、质量监测等层面多维支撑工厂构建更强的制造能力、更灵活的数字化决策。

应势而动，数字赋能助力可持续发展

从此次入选白皮书的案例中不难看出，一批中国企业，尤其是以卡奥斯COSMOPlat为代表的中国工业互联网平台，已经展现出自身在数字化创新领域的巨大潜力和领军气质。

针对跨地域、多能源介质的能源管理需求，卡奥斯COSMOPlat通过数据融合共享，帮助海尔工业园区同时处理全国15个园区、14种能源介质、9大能源管理系统的数据。

从国内首推到全球领跑，卡奥斯COSMOPlat步步深耕，在国内加速复制，助力中国数字经济建立独特优势，同时在赋能全球布局中稳扎稳打，为中国工业互联网引领世界把握住战略机遇。（王雪莹）

(责编：曹淼、李源)