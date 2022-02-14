猜灯谜活动。 顾名筛 摄

“主人一生清当先，古刹半隐层云飞”，猜一盐城非遗项目。如果不是逐一解字，很难猜出谜底是“淮剧”。2月13日下午，一场闹元宵猜谜语活动在江苏盐城盐都区图书馆举办，众多谜语爱好者欢聚一堂，竞猜逗趣，喜迎即将到来的元宵佳节。

元宵节，又称上元节、小正月、元夕或灯节，是中华民族八大传统节日之一，已有2000多年历史。2008年6月，元宵节入选第二批国家级非物质文化遗产名录。猜灯谜是元宵节的传统活动。

为避免“线下猜谜”变为“搜谜面找答案”，今年盐都区图书馆原创100条灯谜作品。据盐城民俗学者、盐都区图书馆副研究员王登佐介绍，这100条原创盐城地域文化谜语，没有现成的答案可搜。

“室有芝兰人愉悦”，猜一盐城旅游景点。“草房子乐园！”盐城市解放路实验学校的学生卞俞睿思考后给出谜底。见大家疑惑不解，卞俞睿解释说，“‘室’扣‘房子’，‘芝兰’扣“草’，‘愉悦’扣‘乐园’。”

“堤边一线倒影显，点点滴滴冰冻成”又是指什么旅游景点？很快，一位读者猜中答案：“东晋水城！”他作出详细解释，“‘堤边’别解指‘堤’字的边旁，扣‘土’，‘倒影显’别解为，将汉字‘显’倒过来，再加上‘一线’的‘一’，成‘晋’字。‘点点滴滴冰冻成’指‘水、东’二字，加上‘点点滴滴’四点后，成‘冰冻’字，‘堤边’土，加上‘成’，扣‘城’。”

相比这两个谜语，一道叫“泉溪心相许，小院春色芳”(猜一旅游景点)的谜题更有难度。过了好长时间，人群中才有人解开谜底是“中华水浒园”。原来，“泉溪心相许”断读成“泉溪-心相-许”，即指“泉溪”去掉开始和结尾部分，只保留中心部分之相(心相)，扣“水、氵”，加上“许”组成“水浒”。“小院春色芳”，意为“院(园)中春色花香而繁华。

“猜这些谜语，需要熟悉盐城的历史文化、民俗风情和旅游景区等，可以说是为盐城市民量身订制的谜语，和一般的谜语相比，更具地域特色和趣味性。”王登佐说。

据他介绍，盐城地域文化谜语中，谜底包括盐城旅游景区、非遗项目、学者人名、地名及文保单位等。100条谜语的谜底都是他的创意，谜面则是和悦读书会的书友蔡海出的。“举办这样的活动，除了丰富广大读者的文化生活，更重要的是传承地域传统文化，为弘扬中华优秀传统文化不断探索新的载体。”(顾名筛)

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