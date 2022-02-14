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纽约华社提前庆元宵节 多种活动吸引近千名华人

2022年02月14日16:44 | 来源：中国新闻网
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据美国《世界日报》报道，美国纽约布鲁克林亲子互助会12日在日落公园华社公园提前举行“元宵节”新春庆祝活动，手工艺品制作、游戏、猜谜语、全家福照相等活动，吸引近千名华人参加。

新上任的第38选区市议员阿维莱斯(Alexa Aviles)也到场向民众献上新年祝福，通过活动深入了解中华文化，“华人是个很强大且美丽的族群。”

亲子互助会会长黄妮可说，两年前因新冠肺炎疫情已展露出苗头，很多华人不敢外出参加活动，看到此次活动几乎要恢复到疫情前的正常人潮，感到很欣慰；近期8大道也没有很多大型新春庆祝活动，因此受到更多人的踊跃参与，估计有近千人现身，单是义工就有70人，感谢他们的协助。

首次参加华社新春活动的阿维莱斯表示，借活动向大众介绍自己，也鼓励他们在遇到生活上的困难时，积极向其办公室求助；她提到最近想推出一项新计划，定期在华社创建流动办公室，“将服务主动带到华社给有需要的人”，她表示具体内容还在筹备中，很快会有更多好消息。

除以上活动外，纽约台山侨胞妇女联合会也为庆祝元宵节，日前在贝瑞吉向社区民众派发蔬菜水果、防疫用品及汤圆等礼物。会长王一冰表示，此次与布鲁克林班森贺康复中心合作，准备300多份汤圆赠送给社区，祝福他们“团团圆圆、整整齐齐”讨个吉利。

当天还未到派发时间的时候，街上就大排长龙，有不少人前往领取物品。王一冰表示非常高兴，春节是华人重要的节日，而15日元宵节是传统新春的最后一天，一定要从头热闹到最后，也期许疫情早日消散，民众生活恢复常态。(颜洁恩)

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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