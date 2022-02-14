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这个春节，年俗年货多了这些“新元素”

2022年02月14日16:44 | 来源：新华社
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　　新华社太原2月13日电（记者王皓、张磊）在成都读大三的安荣腾寒假回到老家太原，每年春节惯例都会和好朋友聚会。与往年不同，今年的相聚不在饭店，也没去KTV，而是聚在了一家剧本杀店。

　　这一天，安荣腾和5个同学约了一场根据敦煌文物保护改编的剧本杀。悠扬笛声响起，6人仿佛已置身漫天黄沙的大漠中，一场紧张的“文物保护大战”就此拉开。

　　“玩家年龄集中在16至35岁之间，以学生为主，寒暑假天天爆满。今年过年这段时间，从早上9点起就有人排队来玩。”这家剧本杀店负责人赵宇说。

山西太原的一家剧本杀店。图片由受访者提供

　　近年来，随着中国经济和科技水平不断提升，人们庆祝新年的方式变得越来越多元化。国货潮、智能家居、游戏局、春节档电影等，加上今年的冰雪运动热，正在成为中国民众过年“新宠”。

　　今年春节，许多传统老字号转变思路，紧跟消费潮流，吸引了一大波年轻粉丝。有的老字号糕点品牌，不仅打造了怀旧的“国潮礼盒”，包含了多种传统口味中式糕点，还上架了芝士凤梨味汤圆、拿破仑蛋糕、芒果味青团等网红新品。

　　作为新生代消费者，越来越多“90后”“00后”开始接过家庭年货“采办权”，给亲人网购年货、在各大直播间“买买买”、吃老牌饭店开发的半成品家宴等。

　　传统观念里的吃穿类年货，正在向科技化、个性化飞速更新换代。炒菜机、多功能料理锅、扫地机、智能足浴器等智能产品，已成为年轻人过年和孝敬长辈的“硬通货”。

　　“走出家门，走进电影院，和家人看一场精彩的春节档影片，也是一种很有仪式感的过年方式。”就职于上海一家互联网公司的杨先生说。

　　国家电影局发布的数据显示，2022年春节档电影票房达60.35亿元，取得影史春节档票房第二的成绩。《长津湖之水门桥》《这个杀手不太冷静》《奇迹·笨小孩》分列前三名。

位于山西太原的冬奥会特许商品专柜。图片由受访者提供　　

　　当冬奥会遇上中国年，不但点燃了人们参与冰雪运动的热情，也催热了春节假期冰雪消费市场。

　　商务部新闻发言人高峰近日介绍，这个春节，各地冰场、雪场、冰雪主题乐园客流量大幅增长，室内冰球、滑冰、滑雪等运动蓬勃发展，攀冰岩、雪中漂流等小众活动逐渐兴起。京东平台数据显示，年货节以来，冰雪运动相关品类成为最热销的“新年货”，成交金额同比增长135%。

　　“如今越来越多的年货、年俗新元素，把更多资源带入消费循环和产业链条，以高质量供给方式满足了民众日益增长的美好生活需要，为中国经济发展注入澎湃动力，也反映了中国经济结构的持续优化。”山西大学经济与管理学院教授耿晔强说。

(责编：王仁宏、初梓瑞)

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