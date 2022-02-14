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1月份中央企业主要经济指标均实现两位数增长

2022年02月14日18:19 | 来源：新华社
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　　1月26日，在中国石油天然气集团公司青海油田公司采气一厂，工人在检查输气管道。新华社记者 张龙 摄

　　记者14日从国务院国资委了解到，中央企业突出抓好稳增长，推动实现高质量发展，1月份主要经济指标均实现两位数增长：当月实现营业收入3万亿元，同比增长12.4%；实现利润总额1852.7亿元，同比增长11.3%；实现净利润1423.8亿元，同比增长10.2%；上缴税费3521.6亿元，同比增长18.2%。

　　今年以来，中央企业深入研判市场形势，密切跟踪市场变化，及时优化经营策略；持续优化布局结构，努力扩大有效投资，加快重点项目落地；认真落实提质增效举措，大力降本节支，加大亏损治理力度，持续提升精益化管理水平。

　　统计显示，1月份，中央企业原煤产量、成品油销量、钢材产销量均保持平稳增长，旅客运输量继续小幅回升，贸易进出口额呈快速增长态势。

　　国资委有关负责人表示，国资央企下一步将坚持稳字当头、稳中求进，全力以赴实现首季开局稳，为稳定宏观经济大盘、保持社会大局稳定作出更大贡献。（记者王希）

(责编：胡永秋、袁勃)

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