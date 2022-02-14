人民网北京2月14日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，自去年冬天以来，珠江流域西江、东江来水持续偏少；预计元宵节期间珠江口将发生天文大潮，伴随6至7级东北风，咸潮上溯强劲；春节后农民工陆续返城返工，供水需求增多。“一少一强一多”的三个因素耦合，珠江三角洲供水形势严峻。水利部已启动珠江流域压咸补淡保供水工作。

水利部珠江压咸补淡保供水专题会商会现场。水利部供图

在水利部近日召开的珠江压咸补淡保供水专题会商会上，国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，要强化预报、预警、预演、预案“四预”措施，调度好当地、近地、远地供水保障的“三道防线”，保障香港、澳门和珠江三角洲地区供水安全，将咸潮可能造成的损失和影响降到最低。

水利专家表示，咸潮是沿海河口附近的一种水文现象，在涨潮时，海水会沿河道自河口向上游上溯，致使海水倒灌入河，江河水变咸，这就是咸潮。本次咸潮的“主角”——珠江，由西江、北江、东江和珠江三角洲诸河4个水系组成，具有“三江并流、八口出海”的复杂河口形态。海水倒灌会直接影响地下淡水资源水质情况。海水入侵后，沿海地区居民生活用水将受到影响。

为了应对咸潮攻势，水利部安排部署抗旱、压咸补淡保供水工作。李国英强调，要准确研判元宵节期间珠江口咸潮上溯影响的范围和程度，精准演算咸潮影响供水时间和应急补水水头到达取水口所需时长，确定压咸补淡应急补水的启动时间和流量，确保有效压制咸潮，保障珠三角重要城市引水安全。要及时向有关地方政府、部门通报补水调度情况，提醒航运、岸边及水上作业等相关部门、人员注意安全，加强沿途取水口门管理，保证压咸取得成效。各相关取水口管理单位要加强应急水质监测，确保取水含氯度等指标达到国家标准，抓住时机抢蓄优质淡水。作为第三道防线的西江、东江流域远端水库要做好统筹调度，及时为参与此次压咸补淡应急补水的骨干水利枢纽补充水源，准备应对后续可能发生的咸潮。

2月13日，大藤峡水库闸门打开，西江水奔向珠江三角洲，确保满足压咸流量，为粤港澳大湾区供水安全提供坚实保障。水利部供图

“大藤峡水利枢纽最晚不迟于2月13日24时启动补水，按不低于3500立方米每秒的流量出库控制。东江上游水库群最晚不迟于2月14日12时启动集中补水，东江水利枢纽出库流量不低于280立方米每秒。”经过会商研究，李国英提出，水利部珠江水利委员会要再次论证、核准调度时机和补水流量，精准精细调度西江大藤峡水利枢纽向下游集中补水，保障珠海、中山供水不受咸潮影响；同时，实施东江水库群向下游集中补水，保障广州、东莞供水不受咸潮影响。

据气象水文部门预测，2至4月，珠江流域旱情特别是东江流域抗旱保供水形势仍不容乐观。“我们要按最坏的打算，朝最好的方向去努力，坚决打赢抗旱保供水这场硬仗。”李国英表示，要精准调度骨干水库为下游补水压咸，使有限的水源发挥最大抗旱效益。同时，督促西江、东江流域水库群严格执行调度指令，确保调度水量按时、保量到达指定断面，确保抗旱压咸保供水效果。

(责编：杨曦、高雷)