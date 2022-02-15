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海南自贸港自用生产设备“零关税”政策调整 进一步释放政策效应

2022年02月15日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （记者王震）据财政部网站消息，2月14日，财政部、海关总署、税务总局联合发布通知，扩大“零关税”商品范围，新增8项可享惠商品；扩大政策适用主体，公立医院、科研院所等在海南自贸港注册登记并具有独立法人资格的事业单位，适用自用生产设备“零关税”政策。

“零关税”商品范围新增8项商品。来源：财政部网站

财政部表示，2021年3月，《财政部 海关总署 税务总局关于海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策的通知》（财关税〔2021〕7号）印发以来，为吸引更多国内外优质企业前往海南自贸港发展发挥了积极作用。

此次调整旨在进一步释放政策效应，支持海南自贸港建设。调整后的政策有利于更多的市场主体享受自贸港政策红利，提升海南自贸港吸引力，推动海南自贸港建设不断取得新成效。

(责编：王震、高雷)

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