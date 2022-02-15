原标题：永嘉打造首家“共富”丰收驿站，贴身服务助力“共富”

2月10日，在温州市永嘉县的“全面促进金融支持乡村振兴专题合作活动”上，“共富”丰收驿站邵园“共富”丰收驿站正式揭牌运营。

邵园“共富”丰收驿站，是永嘉农商银行首个以共享场景为依托、聚合共享共建共富服务机制为目标，便民惠民为内核的主题丰收驿站。在传统的丰收驿站功能基础上，邵园“共富”丰收驿站不仅融入了青年驿站、党建驿站、乡贤驿站、健康驿站、志愿驿站、人生驿站等全新设计理念与功能定位，还通过“金融+便民”服务站点运营模式，为邵园村及周边村的村民、商会、乡贤提供了综合金融、政务便民、生活便利等一揽子服务。

在“共富”丰收驿站里，返乡过春节的村民邵某在试用了的“共富码上银行”后大呼神奇。“想不到扫描这个二维码，不仅可以了解咱村的村务信息，还可以了解到产业信息、就学、就医等公众服务”。邵某表示，村里有不少他这样在外常年经商的人，以前只能通过亲戚朋友才能知道村里的情况。现在，有了这个“共富码上银行”，不仅能实时关注家乡的发展政策情况，还能够在线上进行建议的投递，参与家乡的建设。而村里的居民亦能够通过当地“五大特色产业”“双强建设示范”模块可以了解最近的特色农业种植方案政策，“机械强农、科技强农”的最近进展，更能够通过特色产业贷款线上申请、双强示范申报，来获得实实在在的惠农、利农政策。

活动现场，永嘉农商银行党委书记、董事长徐剑杰与永嘉县农业农村局、碧莲镇、沙头镇、鹤盛镇人民政府签订战略合作协议，永嘉农商银行行长单胜海向三个镇各授信5亿元，为沙头镇、鹤盛镇未来乡村建设、碧莲镇特色产业发展注入金融“活水”。

2021年，为发挥金融在助力乡村振兴共富中的“压舱石”作用，永嘉农商银行派出了221名金融专员深入到县域内的22个镇街、541个村居，以“点对点”的方式调研村级项目及村民创业的资金需求，并提供相应的信贷支持和金融服务，为高质量实现“农业强、农村美、农民富”的农业农村现代化总目标献计献策、发光发热。截至1月末，该行已定向为村级集体经济发展提供资金支持8214万元，向村民发放免抵押、免担保的“普惠贷”22.2亿元，惠及31137户。（ 黄成洁）

(责编：曹淼、李源)