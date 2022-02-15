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数字金融强助力 高效便捷办“政”事——交通银行支持广东省数字政务再升级

2022年02月15日10:57 | 来源：中国网财经
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原标题：数字金融强助力，高效便捷办“政”事——交通银行支持广东省数字政务再升级

　　2021年12月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出数字经济是促进公平与效率更加统一的新经济形态。交通银行在广东省围绕金融支持数字政务、数据赋能乡村振兴，积极打通与政府对接的“最初一公里”，做实连接市场主体和人民群众的“最后一公里”，传递“金融为民”的交行温度。

　　升级“智易通”，百项政务服务进网点

　　为推进“数字政府”、“智慧社会”建设，深入打造“政务服务无堵点城市”，交行广东省分行联合广东省政务服务数据管理局打造“智慧政务进网点”惠民项目，携手在广东省17个城市138个交行网点、180台交行“智易通”机具上线银政服务系统，涵盖发改、公安、民政、司法、人社、公积金、社保、医保、税务、自然资源、卫健、医疗、残联、海关等20多个部门百余项高频政务服务事项，将交行网点打造成百姓身边的“政务办事大厅”，服务政务服务“就近办”“马上办”，真正实现“百姓少跑腿、数据多跑路”。

　　铺设“粤智助”，助推乡村振兴发展

　　为进一步支持广东省政数局打造基层群众政务办事“就近办、自助办、一次办成”的全新体验，交行广东省分行主动采购并在全省范围内投入130台增强型“粤智助”政务服务一体机，硬件铺设范围遍布全省17个地市，助力实现当地政务服务新突破。值得一提的是，其中100台机器投入到了12个欠发达地市乡镇一级。增强型“粤智助”一体机涵盖了近200个功能事项，包括居住证办理、身份证办理、交管、治安等各项服务，实现不出街镇即可办理98%的政府服务事项。

　　优化移动互联，打造指尖办事银行

　　交通银行广东省分行积极推进“数字化新交行”建设，将金融服务拓展至各地市的线上政务服务平台，在“粤省事”平台上线该行网点预约查询、外币预约、存款计算器、贷款计算器四项服务；在“穗好办”平台上线交行网点预约查询、普惠融资预约、交银直播间等13项金融服务；在“越秀人家”平台上线预约开卡、外币预约、交银直播间等6项服务等。该行通过拓宽线上渠道，与实体网点形成互补，延伸金融服务触角，打造指尖银行的新形象。

　　交行相关负责人表示，下一步，交行广东省分行将继续与数字政府建设同向而行，坚持创新引领、数据赋能、融合发展，不断织密“政银通办”覆盖网，让便民服务落到实处，让更多的市民共享数字化发展成果。

(责编：董童、李源)

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