人民网北京2月15日电 （记者李楠桦）今日，国新办就推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能举行国务院政策例行吹风会。市场监管总局副局长蒲淳在发布会上介绍，市场监管总局按照党中央、国务院决策部署，针对新时代中国特色社会主义市场经济的特点和现代市场监管工作的需要，全面推进企业信用风险分类管理，是新形势下加强市场监管的一项创新性制度供给，对于构建信用导向的营商环境十分重要。

近日，市场监管总局印发《关于推进企业信用风险分类管理进一步提升监管效能的意见》（以下简称《意见》），在市场监管系统全面推进企业信用风险分类管理。《意见》指出，力争用3年左右的时间，市场监管系统全面实施企业信用风险分类管理，有效实现企业信用风险监测预警，努力做到对风险早发现、早提醒、早处置。

蒲淳表示，《意见》坚持以提升监管综合效能，更好服务经济社会高质量发展为出发点，要求各级市场监管部门科学研判企业违法失信的风险高低，根据监管对象信用风险等级和行业特点，实施分级分类监管。一是科学实施分类，精准研判企业信用风险。科学构建指标体系，综合运用各类风险信息对企业实施自动分类。二是强化分类结果运用，提升监管精准性和有效性。明确企业信用风险分类管理与“双随机、一公开”监管、专业领域风险防控等工作的融合方式。三是加强监测预警，有效防范化解风险。要求加强企业信用风险监测预警处置，推动监管关口前移，实现由被动监管向主动监管转变。

蒲淳指出， 下一步，市场监管总局将狠抓工作落实，扎扎实实做好各项工作，重点做好以下三方面工作：

一是注重夯实工作基础，完成三项基础性工作。一是花大气力做好涉企信息归集工作，按照全面、及时的原则归集各类涉企信用风险信息。二是科学构建信用风险分类指标体系，制定通用型企业信用风险分类指标体系，实现全国范围内分类标准的相对统一。三是做好信息化系统的统一融合，按照统一的标准规范，建设企业信用风险分类管理系统。

二是强化分类结果运用，做好三个方面工作的结合。一是做好与“双随机、一公开”监管的结合，根据企业信用风险分类结果制定抽查计划，合理确定、动态调整抽查比例和频次；二是做好与专业领域风险防控的结合，探索建立“通用+专业”的专业领域分级分类监管机制，更好地实现重点监管、全链条监管；三是做好与探索完善新产业新业态新模式监管的结合，充分发挥企业信用风险分类管理的作用，根据风险状况动态调整监管政策和措施，实施科学有效监管。

三是加强风险监测预警，推动监管模式实现“三个转变”。一是对企业信用风险状况及主要风险点进行精准识别和及时预警，及早发现企业异常情况和风险，由常规监管向关口前移转变；二是通过对企业信用风险分类结果分析，及早发现高风险区域和高风险行业，主动采取措施，由被动监管向主动监管转变；三是对于通过大数据分析、重点指标监测等方法发现的企业异常情况和风险，加强与企业沟通，适时对企业进行提醒、指导，由事后处置向事前示警转变。

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