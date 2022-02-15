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三部委提醒告诫部分铁矿石贸易企业：不得哄抬价格

2022年02月15日14:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （记者李楠桦）据市场监管总局消息，针对近期铁矿石价格异常波动等情况，市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司、证监会期货部联合召开会议，详细了解铁矿石贸易企业港口库存变化及参与铁矿石期现货交易等情况，提醒告诫相关企业不得编造发布虚假价格信息，不得恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格，号召相关国有企业主动承担社会责任，助力政府保供稳价。

有关部门高度关注铁矿石价格变化，将进一步采取有效措施，切实维护市场正常秩序。下一步，市场监管总局将密切关注市场价格变化，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为。

据了解，此前，市场监管总局价监竞争局、国家发展改革委价格司联合约谈有关铁矿石资讯企业，要求提供发布信息的事实来源，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假价格信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。

与此同时，针对近期铁矿石价格出现异动等有关情况，国家发展改革委价格司、市场监管总局价监竞争局于近日派出联合调研组，赴部分商品交易所、重点港口开展铁矿石市场监管调研。

(责编：李楠桦、高雷)

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