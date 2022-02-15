人民网北京2月15日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，15日，中消协发布了《春节消费维权舆情分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，今年春节期间，冬奥会开幕与鼓励就地过年政策，带动本地消费、冰雪旅游成为热点亮点，个性消费势头强劲、品质消费渐成主流。

春节期间，尽管仍有局部聚集性疫情发生，但全国疫情防控形势整体平稳，消费市场稳中向好。多个消费场景持续释放的积极信号，充分彰显国人消费韧性与潜力。

综合春节期间各项消费数据，中消协认为，从数据统计与场景信息综合比对的结果来看，今年春节期间，冬奥会开幕与鼓励就地过年政策，带动本地消费、冰雪旅游成为热点亮点，个性消费势头强劲、品质消费渐成主流。购物、出行、休闲娱乐、餐饮等场景热度高、人气旺。

为切实发挥社会监督作用，精准锁定疫情防控常态化与消费升级背景下，今年春节期间众多消费场景中消费体验的痛点与堵点，寻求解决消费纠纷的常效路径，中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对2022年1月31日（除夕）—2022年2月7日（正月初七）期间相关消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。

《报告》发布数据显示，在1月31日（除夕）至2月7日（正月初七）共计8天监测期内，共收集“春节”相关“消费维权”类信息11776503条，日均信息量约147万条。

《报告》监测发现，2022年春节期间消费者吐槽主要集中于出行、购物、休闲娱乐三个方面。其中，娱乐休闲场景因形式多样，消费吐槽指向多个行业，热度话题主要集中于观影服务、烟花燃放等方面，与2021年春节期间消费者吐槽较多问题出现部分重合。

在交通出行方面，《报告》显示，监测期内，共收集“交通出行”类负面信息278137条，日均34767条左右。舆情信息在2月6日和7日（正月初六和初七）较为集中，话题主要指向高速堵车问题。

在网络购物及零售方面，《报告》显示，监测期内，共收集“网购及零售”类负面信息232686条。每日负面信息量呈增长趋势，日均29085条左右，舆情信息量在2月7日（正月初七）达到峰值。

在休闲娱乐方面，《报告》显示，监测期内，共收集有关“电影”类负面信息205819条，每日舆情吐槽主要指向票价方面，舆情走势总体呈两边低，中间高态势，相关负面信息在2月3日（正月初三）达到峰值。继去年春节档票价被广泛吐槽后，今年春节档平均票价再创新高，许多有观影意愿的消费者，因高票价望而却步。

《报告》指出，社交媒体中“史上最贵春节档、票价贵到离谱”的舆情热议背后，是正在逐渐升温的文化消费诉求一定程度上被压抑和阻滞。

《报告》认为电影市场银幕过剩与内容短缺的结构性难题，疫情波动与政策影响的多种现实挑战，迫使影院通过提高票价缓解现金流紧张的窘境，从产业短期止损的角度来说或许可以理解，但观影人数普遍减少、观影频次持续走低的事实，却说明单纯的票价依赖无异于竭泽而渔、饮鸠止渴。

同时，寻求影院赢利路径依赖与消费者合理承受范围之间的平衡，寻求产业长效健康发展与文化消费提质升级间的良性互动，需要相关行业、相关部门不断研究、持续探索。

《报告》认为，从今年春节期间舆情表达的热度呈现来看，热点消费场景中的痛点与堵点仍然表现为消费诉求与供给质量无法精准适配的矛盾。

在宏观层面，一是消费领域的诚信体系建设仍需持续、深入推进；二是消费服务供给硬件投入与管理质量升级仍需提速。

而在微观层面，如何平衡赢利路径依赖与消费感知满意之间的矛盾，值得相关行业领域需要不断研究、持续探索；而如何平衡运营管理的高效便捷与个人信息保护之间的矛盾，更需要相关平台需要切实、尽快采取有效措施。

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