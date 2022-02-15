原标题：助推新旧动能转换，能链物流王阳获评2021“影响淄博”年度创业人物

2月10日，由淄博市广播电视台、淄博市企业联合会、淄博市企业家协会联合发起的2021第三届“影响淄博”年度经济人颁奖盛典举行。

能链旗下能链物流科技有限公司联合创始人王阳获评2021第三届“影响淄博”年度创业人物，以表彰王阳及其领导的能链物流，在推动淄博经济新旧动能转换及城市双碳目标实现上所做出的努力和贡献。

近年来，淄博大力推动传统产业优存量、新兴产业扩增量的新旧动能转换发展战略，积极布局前沿产业，打造工业互联网、智联汽车、绿色能源、智慧物流等11条产业“新赛道”，大力发展以数字经济为引领的新经济。

2020年12月，能链旗下的能链物流全国总部落户淄博，成为淄博城市发展合伙人。成立仅半年，能链物流便成长为瞪羚企业，并被长城战略咨询评定为潜在独角兽企业。

能链物流是能源供应链一体化解决方案提供商，以数字化技术连通炼厂、危化品物流、油库、油站，可以实现“一供三控”，即产品直接配送以及中间过程的控货、控车、控仓，实现了生产源头数据化、油品来源的溯源化、运输过程的可视化，为加油站创造一键“外卖式”叫油体验。通过这些创新举措，能链物流推动能源流通环节的数字化转型与降本增效。成立一年多来，能链物流已服务近4000家下游客户及终端油站，并连接起近300家上游渠道及超过5000辆危化品运输车辆。

对于未来发展，王阳表示，淄博未来的产业规划与能链未来的发展重合度高，根植淄博这片创业沃土，能链将不负重托，继续当好城市优质合伙人，在推动能源行业数字化变革的历史进程中，为淄博转型跨越发展贡献力量。

(责编：董童、李源)