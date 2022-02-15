据中国农业银行消息，元宵节来临之际，农行北京分行联合辖内平谷支行、平谷区北寨村委会开展“携手惠农e贷·整村都要富起来”嘉年华活动，通过国学讲座、金融宣讲、建档体验，把金融服务送到乡间地头，把金融支持送到百姓身边。

为创新乡村治理方式，提高乡村善治之风，活动以《培育文明乡风，助力乡村振兴》为题，为村民讲授中华优秀传统文化，把传统文化中具有当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来，助力村民与时俱进，跟上时代步伐，转化思想，开拓进取。

为打破农村服务难题，农行北京分行以构建流动服务为“敲门砖”，建立了流动服务制度。在平谷支行，就有11个党员突击队和10支流动客户经理服务组，可实现全辖273个行政村的上门服务。活动邀请平谷支行流动服务组随行，每位客户根据自身意愿，可率先体验入户调研、现场建档服务，建档成功后发放元宵喜庆·福袋。

“农行的根在三农，血脉在三农。作为农业银行的最基层分支机构，我们有责任、更有义务落实好农行服务三农的使命，在金融服务乡村振兴的工作中，充分发挥自身优势，全力以赴服务农民、扶持农业、助力乡村！”农行北京平谷支行负责人表示。

据介绍，本次活动仅是农行北京分行服务乡村振兴工作的一个缩影。在产品创新上，农行北京分行针对涉农供应链、农村集体土地、涉农小微企业及农户陆续研发推广专属产品，累计投放超100亿元；在服务重点领域上，开展种业振兴政策研究及贷款投放，支持基础设施项目近20项，已提供贷款超200亿元。

(责编：曹淼、李源)