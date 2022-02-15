商务部：2022年1月全国吸收外资1022.8亿元人民币 同比增长11.6%
2022年02月15日15:27 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年1月，全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币，同比增长11.6%（折合158.4亿美元，同比增长17.6%；不含银行、证券、保险领域，下同）。
从行业看，服务业实际使用外资金额823亿元人民币，同比增长12.2%。高技术产业实际使用外资同比增长26.1%，其中高技术制造业增长32%，高技术服务业增长24.6%。
从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长28.4%和29.1%（含通过自由港投资数据）。
从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长8.7%、46.2%和42.2%。
记者了解到，2021年，我国吸收外资快速增长，全年实际使用外资首次突破万亿元大关。商务部外国投资管理司司长陈春江日前表示，做好2022年稳外资工作，2022年要在扩大高水平对外开放、完善支持政策、提升服务水平、强化平台作用、加强投资促进、优化营商环境上持续发力。
(责编：赵竹青、高雷)
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