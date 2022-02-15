人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

商务部：2022年1月全国吸收外资1022.8亿元人民币 同比增长11.6%

2022年02月15日15:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月15日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年1月，全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币，同比增长11.6%（折合158.4亿美元，同比增长17.6%；不含银行、证券、保险领域，下同）。

从行业看，服务业实际使用外资金额823亿元人民币，同比增长12.2%。高技术产业实际使用外资同比增长26.1%，其中高技术制造业增长32%，高技术服务业增长24.6%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长28.4%和29.1%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长8.7%、46.2%和42.2%。

记者了解到，2021年，我国吸收外资快速增长，全年实际使用外资首次突破万亿元大关。商务部外国投资管理司司长陈春江日前表示，做好2022年稳外资工作，2022年要在扩大高水平对外开放、完善支持政策、提升服务水平、强化平台作用、加强投资促进、优化营商环境上持续发力。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
高质量构筑综合货运枢纽体系 为加快建设交通强国提供更有力支撑
　　综合交通枢纽是推动完善综合立体交通网的“牛鼻子”，也是最直接、最广泛展现交通运输发展成就和供给品质的重要窗口，从服务对象可以分为综合客运枢纽和综合货运枢纽两大领域。 近日，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、中国国家铁路集团有限公司联合印发了《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》（以下简称《枢纽规划》），这是国家层面首次以五年规划的形式对综合交通枢纽发展作出专项、系统的工作部署。…
商务部：2022年1月全国吸收外资1022.8亿元人民币 同比增长11.6%
　　人民网北京2月15日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，2022年1月，全国实际使用外资金额1022.8亿元人民币，同比增长11.6%（折合158.4亿美元，同比增长17.6%；不含银行、证券、保险领域，下同）。 从行业看，服务业实际使用外资金额823亿元人民币，同比增长12.2%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部