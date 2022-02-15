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工信部：2021年中国光伏产品出口超284亿美元

2022年02月15日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京2月15日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，2021年全国光伏行业立足碳达峰碳中和，把握行业发展机遇，克服全球疫情反复、经济形势严峻、国际贸易壁垒等不利影响，持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能创新升级，行业运行整体向好，实现“十四五”良好开局。

一是全行业实现稳步增长。全国光伏产业链供应链总体保持安全稳定，全年多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到50.5万吨、227 GW、198 GW、182 GW，分别同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。

二是技术加快迭代升级。主流企业多晶硅指标持续提升，满足N型电池需求，硅片大尺寸、薄片化技术加快进步；电池效率再创新高，量产P型PERC电池效率达23.1%，N型TOPCon电池实验效率突破25.4%，HJT电池量产速度加快。

三是智能光伏发展迅速。5G、人工智能、工业互联网等新一代信息技术与光伏产业加速融合，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度等水平逐步提升。智能光伏试点示范初见成效，建筑、交通、农业等领域系统化解决方案推陈出新。

四是市场应用持续扩大。随着全球加快应对气候变化，光伏市场需求持续增加，2021年中国光伏产品出口超过284亿美元。国内碳达峰碳中和积极推进，光伏发电大型基地建设加快步伐，整县推进分布式光伏、智能光伏创新发展行动计划等政策持续实施，标准、检测等公共服务平台不断优化。

(责编：申佳平、高雷)

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