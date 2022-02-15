原标题：平安养老险党委书记、董事长兼CEO甘为民：党建护航 为企业可持续发展提供坚实保障

党建兴则事业兴，党建强则发展强。平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老险”或“公司”）充分认识到非公有制金融企业开展党建工作的必要性，在平安集团党委的带领下，认真贯彻落实党中央决策部署和各项要求，始终坚持并不断完善党的领导，扎实做好公司党建工作，高扬独特的平安文化、保持坚定的红色信仰，厚植红色基因、激发红色动能，开创自身党建工作新格局，党建在服务公司党员职工、服务业务经营发展、服务社会发展大局等方面的成效不断显现，由此带来公司业务规模稳步扩大，经营绩效持续提升，成为行业领军企业。

党建融入公司治理，保障企业正确的发展方向

做好党建工作，提升党建嵌入公司治理的效能，为企业发展把舵定向，对于金融企业来说尤为重要。在上级党委的指导下，公司党委认真研究并部署落实将党建更好融入公司治理的各环节，让党建融入公司治理进一步制度化、规范化、程序化，在推动公司治理持续优化的同时，也保障企业的正确发展方向。

推行党委班子和经营班子“双向进入、交叉任职”领导体制、联席会议机制，从制度层面完善党建融入公司治理的形式，实现党委会研究讨论前置于公司重大经营决策、重大人事调整，提升公司党委把方向、抓统筹、促协调的能力；探索党组织在公司经营管理中更好发挥作用的方式，将党委职能部门的设置进一步明确化、制度化，实现党的组织、宣传、纪检等工作与企业内部的管理职能有机融合，强化党组织在公司治理执行、监督、落实等环节的责任担当。

此外，公司党委不断强调理论学习的重要性，指导各基层党组织通过“三会一课”、主题党日等形式组织党员职工及时学习金融行业最新理论动态、大政方针政策和国家发展战略，牢记金融行业防范化解风险、服务民生保障的要求，顺应国家对“三支柱”养老保障体系建设的期待，使公司的发展与国家发展战略紧密结合，实现同频共振。

党建引领业务发展，增强企业发展的内生动力

公司党委有效发挥党建工作的引领带动作用，为业务发展指明方向、开拓渠道、增添动力，促进党建工作质量和企业发展质量的双提升。

为积极响应党和国家关于金融行业应以服务人民生活为本的号召，满足人民群众更高质量养老保障的需求，公司将业务发展方向聚焦在普惠养老金融产品的提供上，创新服务形式、丰富产品供给，矢志为普通老百姓提供优质实惠、方便快捷的金融服务，在保证业务发展的同时，让企业能够适应经济社会发展的需要，助推社会养老保障体系建设。

公司党委将党建共建作为推动党业一体化的重要抓手，通过积极指导各分公司同大型央企、地方国企、民营实体企业等外部合作单位开展党建共建活动，充分发挥出党建共建的纽带功能，让保险业回归保障本源，更好服务国家战略、服务实体经济发展，打开自身业务发展的新局面。分公司各级党组织通过探访红色教育基地、“重走长征路”、党史故事集体研讨学习、行进式党课学习、红歌合唱等丰富多样的共建活动，加强与共建单位的深层次沟通交流，在提升党建工作水平的同时，也增强了双方的合作互信，最终实现“互学互促、双向受益、共同提高、合作共赢”。

公司党委高度重视党员的培养和发展，扎实推进“双培”工作，将党员骨干持续不断地输送到公司的重要岗位上，这些党员骨干很好的发挥出自身的引领和示范作用，有效带动身边党员、职工在完成业务上勇担重任、攻坚克难。

公司党委还开展了“我为企业发展献一策”活动，让公司总部各部门、各分公司反馈建言献策报告，就总部或分公司在业务发展、经营管理方面存在的问题进行剖析，从挖掘机遇、寻找新增长点方面提供意见建议。通过广开言路，倾听各方意见建议，凝聚党员职工的智慧和力量，解决经营发展中的实际问题。

深入开展党风廉政建设，营造合规守正的经营环境

公司党委注重发挥党建工作在思想引领、文化塑造方面具有的独特优势，持续深入推进党风廉政建设，营造合规守纪、向上向善的浓厚氛围，激励党员干部职工弘扬正气、坚守正道，在金融行业中高举风险防范、自律自善的旗帜。

根据上级党委的要求，公司党委近两年相继开展了“三问三讲九对照”“正风肃纪”等党建专项行动，覆盖总部和35家分公司的全体党员干部职工，并成立巡视组对专项行动进行督导，推动平安养老险建设风清气正的政治生态、营造干事创业的良好氛围、打造务实担当的干部队伍，为公司战略转型保驾护航。

在每年的经营系统会上，公司还会邀请监管、纪委、检察院、职务犯罪预防局、反贪局等单位的专家学者为与会人员现场讲授廉洁教育专题课，通过讲解典型案例，深入开展警示教育，促使高级管理干部时刻筑牢廉洁自律、合规守正的意识。此外，公司纪委每月向全体党员发送廉洁教育主题邮件，通过持续不断地强化对党员的教育引导、认真开展线上廉洁教育，强化廉洁意识，进一步严明廉洁纪律。

公司党委专门组织总部全体党员和非党员高级管理干部，每月一次集中观看廉政教育专题纪录片，以案促教、以案示警，为公司良性发展营造廉洁环境。同时，部分分公司还组织开展了“清廉金融文化建设月”活动，认真做好清廉金融文化建设，将清廉金融文化建设融入业务发展与队伍建设，组织开展各类文化建设活动，通过持续对员工进行教育引导，厚植企业内部清廉金融文化沃土，强化员工的廉洁意识。

有效凝聚发展合力，激发团结奋进的精神力量

公司党委把组织优势转化为发展优势，将员工紧密团结在党的周围，汇聚砥砺奋进、开拓创新的合力。

无论是“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育还是庆祝中华人民共和国成立七十周年、庆祝中国共产党成立一百周年，公司党委和下属各基层党组织都紧紧围绕主题，积极开展丰富多彩的党建活动，树牢党员职工爱党爱国的价值追求，激发起团结进取、昂扬向上的精神力量。特别是为庆祝建党一百周年，根据上级党委的要求，公司党委专门召开平安养老险庆祝建党一百周年系列主题活动启动大会，对庆祝建党百年工作进行认真部署与宣导。在高质量开展“强党性、感党恩、担使命”庆祝建党一百周年系列主题活动方面，通过“党啊，我想对您说”新媒体征集评选、“我为企业发展献一策”“书记上党课”“亮身份、当先锋、作表率”“唱支歌儿给党听”红歌合唱比赛、“庆建党百年”主题观影以及古田、延安、西柏坡三地红色教育专题培训等形式多样、内容丰富的党建活动，党组织的动员力和战斗力持续增强，党员的先锋模范带头作用得以凸显，员工的凝聚力、向心力充分展现。

全方位推进阵地建设，提升党建工作的实效性和规范性

公司党委从“线上+线下”两个维度全方位推进党建阵地建设，充分发挥阵地建设对党建工作的促进作用，弘扬主旋律，传播正能量，实现工作高效率。

在线下，除常态化推进“亮身份、当先锋、做表率”活动，让党员强化服务意识和责任意识、有效发挥先锋模范作用外，公司总部及全部下属分公司均在职场布置了党建文化墙，将党建文化墙建设成为宣传党的路线方针政策和自身党建文化成果的一面窗口、一块阵地，营造职场的红色文化氛围，增强党建工作的吸引力和感染力。在线上，发挥平安的科技优势，以科技赋能党建，使用平安集团自主开发的智慧党建系统，将管理建在制度上，制度建立在流程上，流程建在系统上，实现党组织管理、党员的发展和日常管理、党员组织关系转接、党费的收缴、党组织生活以及党建宣传工作等日常党务工作的全部线上化操作，保证工作的规范化、流程化、信息化，提高工作的质量和效率。

积极履行社会责任，助力打造有温度的金融企业

公司党委将围绕中心、服务大局作为党建工作的主线，引导公司上下积极投身公益事业，努力践行社会责任，做有温度的金融企业。

在抗击疫情方面，公司积极发挥保险保障作用，开通绿色理赔通道，多措并举主动提供理赔服务。同时，向奋战在抗疫一线的医务人员、公安干警、媒体记者及企业员工等开展捐款捐物及赠险行动，累计受捐对象超400万人。

在推动可持续发展方面，平安养老险在平安集团的引领下，将ESG理念融入公司战略，并于2021年5月底发布了中国商业养老保险行业首份ESG报告，未来三年公司还将投入5000万元用于公益支持计划，在助力实体经济、促进环境友好、服务保障民生等方面作出积极贡献。

坚持做强党建工作、发挥党建的护航引领作用，将是平安养老险持续健康发展的重要保证，平安养老险将继续深入推动党建工作与企业经营发展同部署、同推进，突出党的领导，聚焦主责主业，保持一往无前的干劲，秉承普惠为民的理念，以自身的高质量发展切实支持我国养老行业的健康发展。

(责编：曹淼、李源)