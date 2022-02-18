原标题：人力资源服务赛道加速崛起 FESCO提前布局凸显龙头效应

2021年以来，人力资源服务行业政策可谓暖风频出，包括人社部等五部门印发《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》，明确了“行业营业收入到2025年突破2.5万亿元”的发展目标等可见，为实现人才强国战略，人服行业的发展得到国家政府的高度重视。与此同时，中国人服行业规模也持续提升。根据人社部统计数据，自2015年至2019年，人力资源服务业的市场规模从0.97万亿元增长至1.96万亿元，复合增长率达到19.2%左右，呈现出快速增长趋势。人服行业的春天似乎正在来临。

国资龙头迎来“黄金时代”

相较于欧美市场，中国人力资源行业起步较晚，改革开放促使中国第一家人力资源服务企业，北京市友谊商业服务总公司——即北京外企人力资源服务有限公司（简称“FESCO”）前身，在1979年诞生。自此，人服行业从零起步，开启快速成长的步伐。

在2008年劳动合同法实施后，我国人服企业更是“井喷式”涌现。不过，随着市场由“人力”向“人才”资源转型，供需方对于人服企业的“赋能”、升级服务需求变大，行业壁垒也相应大幅提升，在此趋势下，人服行业的先入局者业凭借较强的品牌影响力、积累深厚的优质客群、服务经验丰富并具备全领域、全流程、综合性解决方案能力的多重优势抢得先机，在新机遇下迎来其“黄金时代”，推动行业集中度进一步提升。

FESCO 40多年来一直引领着国内人力资源服务行业的发展，是中国人力资源服务行业最具价值与竞争力的品牌之一。从服务外企的人才需求起家，40多年的行业从业经历在市场与客户群体中形成了知名度与认可度较高的FESCO品牌。同时，FESCO也建立了广泛的客户资源壁垒，据公告显示，北京外企与华为、阿里巴巴、国家电网、中粮、三星、IBM、微软、辉瑞制药、施耐德电器等知名央企、外企、互联网科技龙头企业建立了深厚的合作关系。

此外，人力资源服务行业发展离不开国家政策支持与合规化经营，国资企业在政府沟通渠道、政策风向敏感度的优势，也是其得以处于头部地位的助力。对以FESCO为代表的国资人力资源服务企业来说，或将迎来黄金时代。

行业转型下的新机会

伴随着我国人口红利逐渐消退，“人才强国”战略持续深入推进，人力资源服务正走向“质”与“智”并重。

“质”的方面，随着产业结构转型，高端业态快速发展，企业需求日渐细分，呈现出多元化趋势，对服务质量要求也在提升。而早在1996年，FESCO开始为客户提供全国人力资源服务，并推出全国一体化服务。2001年，FESCO推出全国业务网上操作系统，成为拥有全国运营业务系统的人力资源公司。目前，FESCO拥有200多家投资公司及分公司，服务网络覆盖全国31个省市自治区的400余座城市,实现“一地签约，全国服务”，为客户提供最大便捷。基于40多年深耕行业的知识积累，FESCO在全国各地拥有专业的服务团队、人力资源领域专家团队、卓越的质量管理及服务管理体系。FESCO始终坚持以客户为中心，打造全栈式综合服务解决方案，提供一站式、多场景、跨边界、高效便捷的服务体验。FESCO是国内能够提供最丰富产品线及服务选择的供应商之一。

“智”的方面，在国家数字经济快速发展的形势之下，人力资源服务的数字化转型也是行业大势所趋。提前进行信息化布局、加速推动互联网化、数字化转型的企业将拥有更多先机。

面对数字化转型趋势，FESCO早以产品生态与信息系统为双抓手，持续巩固行业优势地位。2018年11月，FESCO通过了高新技术企业认证，成为取得国家高新技术企业认证的综合人力资源服务公司。2019年5月，FESCO正式获得了国际信息安全管理体系（ISO27001:2013）认证证书，这标志着FESCO的信息服务管理和信息安全管理水平达到了国际标准的要求。近年来，FESCO连续发布了FESCO APP·综合智慧服务平台、易北京·国际人才综合服务平台、工惠通·智慧工会服务平台等一系列智慧移动产品，至今已有95%以上服务实现数智一体化。FESCO顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，不断加大科技投入与研发力度，以数据驱动，赋能人力资源服务，致力于打造有价值的智慧人力服务生态，持续引领智慧人力资源服务新时代。（解丽）

(责编：曹淼、李源)