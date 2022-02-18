人民网北京2月18日电 （记者赵竹青）据商务部网站消息，商务部党组书记、部长、乡村振兴工作领导小组组长王文涛近日主持召开部乡村振兴工作领导小组会议。会议要求，久久为功推动各项重点任务落实，细化工作安排，深入推进县域商业体系建设、农村电商、家政兴农、数商兴农等流通提升重点任务。

同时，会议要求创造性发挥好商务领域在开放合作、就业拓展等方面的优势和作用，以点带面、落实落细。压实工作责任，把商务服务乡村振兴、定点帮扶当作政治任务来抓，调配好工作力量和工作资源。加强同有关部门、地方的协同联动，加强总结宣传，统筹资源确保帮扶成效。

会议强调，将商务服务乡村振兴工作作为牢记“国之大者”、促进共同富裕的重要任务，作为提升广大农村地区商务发展水平、推动商务高质量发展的重要举措，准确把握全面推进乡村振兴新形势新要求，对标人民群众期盼，找准差距，补齐短板，切实把商务帮扶、定点帮扶成果巩固住、拓展好，为全面推进乡村振兴作出商务贡献。

据悉，2021年以来，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，商务部设立部乡村振兴工作领导小组，印发实施方案，保持工作机制、工作举措、工作力度总体稳定，商务服务乡村振兴工作取得良好开局。

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