原标题：趣链BaaS实力有多硬核？

进入2022年，国内区块链市场生机焕发，迎来新一轮落地热潮。

过去五年，传统巨头以及以趣链科技为代表的新兴企业，相继发布BaaS服务，全力开辟BaaS战场。这些企业不断加大力度在区块链技术和产品上进行投资，涉及技术开发、业务拓展、生态构建等方面，并普遍确立了清晰的战略和可持续的商业模式。

技术平台层面，自研区块链底层平台成为趋势。趣链BaaS基于趣链区块链平台构建，创立驱动模式，也是基于云原生技术框架的BaaS。具有快速部署、可视化监控、智能研发、多底层兼容等创新优势，可提供一站式应用开发服务，实现对多区块链平台、多节点类型、多资源介质的可插拔兼容，满足区块链节点在不同网络环境中的联合组网，全面支撑区块链业务的快速落地和拓展。

解决方案层面，各行各业对区块链的认知度、接受度大幅提升，产业区块链、价值互联网逐渐成为共识。就现有案例来看，趣链BaaS解决方案涉及金融、能源、医疗、工业互联网等多种领域。

生态构建方面，组建“多元朋友圈”已经成为行业共识。经过多年深耕，趣链BaaS探索出符合自身的特色发展之路，形成“广布局、深下沉、慧生态”策略模式，不断与诸多行业生态创新伙伴携手布局繁荣的链上产业智能生态体系，共同探索数字经济的亿万蓝海。

趣链BaaS的实力得到多家银行的高度认可，已为中国建设银行、中国银行、中国农业银行以及兴业银行、中国光大银行、重庆银行、北京银行、中原银行等数十家金融机构提供总行级区块链基础设施解决方案。

回顾趣链BaaS的业务拓展之路，或许可以解答中小企业面对区块链“望而却步”的问题。根本思路就是，区块链上云，即“云链结合”。事实证明，这是区块链“飞入千万家”最为有效的方式。

具体来说，就是由一些云平台负责区块链网络的底层建设，而将具体的应用作为一种服务输出给用户。在这种架构之下，人们就可以像购买商品一样从云端按需购买区块链服务，而无需自行搭建基础网络、自行承担维护费用。区块链的使用成本就可以大幅降低，使用范围也就会随之迅速扩展。

趣链BaaS将散落在各个领域的区块链业务整合起来，把各种专用性的服务结合在一起，变成一个通用型的服务，让更多企业用得起、用得好区块链。这种运作模式不仅惠及企业，也促进了区块链产业化的发展。从某种意义上看，趣链BaaS的范式作用或许还可能超出单纯的区块链领域，扩展到整个产业互联网。

根据趣链科技介绍，目前，趣链BaaS日均交易量达千万次，落地近百个区块链应用，规模相当可观。

区块链赋能数字经济发展的前景愈加光明，以趣链BaaS为代表的区块链通用服务平台，促进金融、民生等领域数字化转型的作用将会愈发明显。

(责编：董童、李源)