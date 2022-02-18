近期，高德地图联合国家信息中心大数据发展部、清华大学交通研究所等权威机构共同发布的《2021年度中国主要城市交通分析报告》发布。报告显示，2021年全国50个主要城市中有8座城市拥堵同比下降。据海信集团有限公司（以下简称“海信”）消息，西安、昆明、兰州、银川、贵阳等5座城市的缓堵项目由海信参与承建。

海信智慧交通事业本部副总经理陈晓明表示，海信进入智能交通领域已经有24个年头，智能交通产品和技术解决方案已用于全国169个城市。越来越多的市民正在切切实实体会到技术为出行带来的改变。

据介绍，以拥堵同比下降榜首的西安为例，2021年9月全国第十四届运动会期间，海信在协助西安交警进行交通警卫安全保障任务的同时，也在助力打通交通“大动脉”，共建设114条“绿波带”，让市区道路通行效率提升23%，加上对主城区1341处信号灯的整体智能化改造，市区主要区域和十四运会涉赛道路忙碌而通畅。

在山东威海，从2013年起，海信开始协助威海交警进行智能交通建设改造，搭建了智能管控平台和信号控制平台。2020年全年，海信协助威海交警在全市建设了平峰期双向绿波带27条，总计进行了4600余次信号配时优化，消除了直左同亮的不规范现象，城区道路通行效率提升了13.35%，40余处常规路口已无需警力疏导。

在长沙街头，当车流量较少时，绿灯时长为41秒，而当车流量增大时，绿灯的时长便变为了51秒。据悉，这种新型智能红绿灯融合了视频监控、互联网、雷达等多元交通感知数据，再基于人工智能算法，让红绿灯能够“看清”路口车流状态、“看懂”交通演变规律，从而自动做出相应时长调整，减少路口压车情况发生。目前，长沙城区内安装的这种新型智能信号灯实现高级控制方式的路口已有35个，未来还将把291个路口的信号灯升级成新型智能信号灯，更智能地解决城市道路拥堵的问题。

在智慧公交领域，去年5月17日，长沙“梅溪湖-高新区智慧通勤公交线”正式进入试运营，通过智能网联技术的应用，可实现路口信号灯的优先绿灯放行，有效避免了等车困难、堵车迟到等情况，得到了试乘乘客们的一致好评。据抽样统计，智慧通勤公交可为市民平均节省约30%的通勤时间，约有24.7%的市民主动放弃了自驾，改由乘坐智慧通勤公交上下班。

(责编：曹淼、李源)