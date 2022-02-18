人民网北京2月18日电 （申佳平）据国家发展改革委消息，为进一步巩固工业经济增长势头，抓紧做好预调微调和跨周期调节，确保全年工业经济运行在合理区间，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等12部门近日提出五方面政策措施，其中在财政税费政策中，提出继续实施新能源汽车购置补贴。

据介绍，相关部门将加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具，折旧年限为3年的可选择一次性税前扣除，折旧年限为4年、5年、10年的可减半扣除；企业可按季度享受优惠，当年不足扣除形成的亏损，可按规定在以后5个纳税年度结转扣除。

适用政策的中小微企业范围：一是信息传输业、建筑业、租赁和商务服务业，标准为从业人员2000人以下，或营业收入10亿元以下，或资产总额12亿元以下；二是房地产开发经营，标准为营业收入20亿元以下或资产总额1亿元以下；三是其他行业，标准为从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下。

延长阶段性税费缓缴政策，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月；继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠政策。

同时，扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围，加大小型微利企业所得税减免力度。降低企业社保负担，2022年延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策。

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