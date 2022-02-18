图片来源：人民银行官网

人民网北京2月18日电 （黄盛）据人民银行（以下简称“央行”）官网消息， 央行公开市场今日进行100亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率分别为2.1％，与此前持平。因今日有200亿元逆回购到期和2000亿中期借贷便利（MLF）操作到期，当日实现净回笼2100亿元。

Wind数据显示，本周央行公开市场共进行了500亿元逆回购和3000亿元MLF操作，本周央行公开市场累计有3000亿元逆回购和2000亿元MLF到期，因此本周央行公开市场全口径净回笼1500亿元。

此外，之前的2月15日，央行发布公告表示，为维护银行体系流动性合理充裕，开展3000亿元1年期MLF操作（含对2月18日MLF到期的续作）和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。据Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，2月共有2000亿元MLF到期，到期日为2月18日。

对此，业内人士表示，前不久央行发布的2022年1月份金融信贷数据表明，当月社会融资和人民贷款数据都创下单月历史新高，说明此前实施的货币政策已开始起效。央行将保持合理的政策节奏，特别是货币政策在稳增长方向上的持续发力，续作MLF量增、价平，引导金融机构加大三农、小微等实体经济支持力度，进一步释放出央行积极稳增长的政策取向。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，尽管当前市场利率在MLF利率下方运行，但着眼于“引导金融机构有力扩大贷款投放”，MLF小幅增量续作比较符合当前的货币政策取向。1月MLF利率下调，短期内监管层将观察政策效果，2月政策利率保持不动符合市场预期。

另据了解，下一阶段货币政策思路已然明晰。据央行前不久发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》显示，稳健的货币政策要灵活适度，加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，注重充分发力、精准发力、靠前发力，既不搞“大水漫灌”，又满足实体经济合理有效融资需求，着力加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，实现总量稳、结构优的较好组合。

央行货币政策司司长孙国峰前不久在《中国金融》发文表示，要深入理解稳健货币政策灵活适度的内涵，一是要稳字当头、稳中求进，二是要灵活调节，三是要量价适度。2022年货币政策将重点围绕四个方面开展工作，一是保持货币信贷总量稳定增长，综合运用多种货币政策工具适时适度投放流动性；二是引导信贷结构稳步优化，结构性货币政策工具积极做好“加法”；三是促进降低企业综合融资成本，培育以银行间市场存款类机构回购利率为代表的银行间基准利率体系；四是保持人民币汇率在合理均衡水平基本稳定。

(责编：杨曦、高雷)