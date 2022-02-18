人民网记者 杜燕飞

“看，有只小老虎捂着眼睛睡着啦，好可爱呀！”“哇，两只小老虎吃饱后‘打’起来啦，还用爪子互挠，嘴巴互啃，奶凶奶凶的！”“两只小老虎睡醒后还赖床呢，好萌呀”……自今年1月25日开始的主题为“虎宝陪你过大年”的网络直播引起了广大网友关注，一时间，憨态可掬、萌态十足的两只华南虎幼崽圈粉无数。

2021年12月31日出生的华南虎“双胞胎”宝宝。受访者供图

据了解，这对华南虎“双胞胎”宝宝于2021年12月31日23时2分、23时26分先后出生于广东粤北华南虎省级自然保护区管理处韶关华南虎繁育研究基地，均为雌性。在基地保育员的精心照顾下，两只小老虎健康成长，一只文静“天然呆”、一只好动“闲不住”，并在虎年除夕当天满月，为虎年新春带来“虎虎生威”的美好寓意。

华南虎也称“中国虎”，为我国特有虎亚种，属于国家一级保护野生动物，也是世界十大濒危物种之一。过去曾在我国广泛分布，但由于栖息地被破坏，非法捕猎等原因，华南虎数量急剧缩减，目前我国华南虎种群数量仅250只左右，均为人工繁育与饲养，野外已经很难见到华南虎踪影，保护华南虎刻不容缓。

2021年9月出生的华南虎宝宝“庆庆”。受访者供图

“为了让更多人参与保护华南虎，日前我们联合深圳市关爱行动公益基金会共同发起了保护华南虎‘萌虎平安成长行动’。”中国平安有关负责人表示：“我们先配捐一定比例资金，将用于虎宝宝健康成长、虎多多繁育计划、老虎喝水工程、华南虎科普计划等四项，包括改善幼虎居住条件，增强食物营养，促进健康成长；开展繁育研究，加快扩大华南虎种群，解决繁育区数量少、条件差的现况；安装供水管道、新建加压泵房等，解决华南虎用水卫生没有保障的问题；增加华南虎科普游览步道设施，对原有科普设施进行升级改造，亮化基地整体绿化景观，打造研学平台，提升科普宣教水平。”

该负责人介绍，本次活动中，“平安公益”平台还以两只华南虎幼崽为原型，推出8幅艺术作品，每幅限量发行2022份，每一位进入平安公益平台或者下载平安口袋APP搜素“华南虎”进行捐款的公众，将随机拥有这样一份礼物。每幅作品在平安链上拥有唯一标识（数字藏品ID）；活动中的每一次捐赠，也都将被平安链永久记录。

据了解，广东粤北曾是华南虎的分布中心区域，韶关是华南虎的原居住地，丰富的生物多样性也为华南虎的生存繁育奠定了良好的生态基础。广东粤北华南虎省级自然保护区是全国最早建立的华南虎自然保护区，在2008年就建立了华南虎繁育基地。

韶关华南虎繁育研究基地的成年华南虎。受访者供图

近年来，该基地利用人工圈养的有限种群，开展华南虎的驯养、繁育、野化研究，解决了部分华南虎饲养繁育中的问题，优化种群质量，华南虎数量从起初仅有的2只发展到了13只，使华南虎种群得到有效保护和发展。

业内人士表示，目前华南虎种群仍是一个高度近亲繁殖的种群，整个种群的受孕率和幼崽成活率较低，在人工辅助生殖技术方面应用还有待于进一步突破。同时，华南虎都是在人为提供的环境下饲养，野化也是一个问题。

对此，上述业内人士建议，可以借助科技赋能将数字艺术藏品技术应用到公益活动中，来拓展公益慈善的边界。同时，以金融力量撬动全民公益，释放出社会公众的金融慈善新动能，号召更多的社会力量参与到保护华南虎等公益领域中来，助力生物多样性发展。

(责编：杨曦、高雷)