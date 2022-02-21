人民网北京2月21日电 （记者李楠桦）“要环环紧扣抓紧春季农业生产，抓实春季田管和春耕备耕，稳定粮食播种面积，全力扩种大豆油料，坚决打赢保夏粮夺丰收这场硬仗。”近日，中央农办主任，农业农村部党组书记、部长唐仁健在四川调研时强调。

“一夜春雨过，千畦尽成绿。”雨水“节气”，四川冬小麦已拔节，苗情总体较好。四川省广汉市国家现代农业产业园优质粮食生产示范区农技人员介绍，当地小麦苗情转化好、墒情适宜、病虫草害轻发，丰收苗架搭得实。

唐仁健指出，夺取今年小麦丰收意义重大，要分区域分类型分苗情精准施策，落实落细各项稳产增产田管措施。同时毫不放松抓好大春生产，备足农资确保不误农时，大力开展集中育秧、生产托管等社会化服务，稳定水稻播种面积。

据了解，今年以来，四川安排2亿资金支持建设30个大豆玉米带状复合种植示范区，积极推进“天府菜油”行动，努力扩种大豆油料。唐仁健强调，扩大大豆油料生产是一项重大政治任务，西北、黄淮海、西南和长江中下游地区要大力推广大豆玉米带状复合种植，抓紧调剂调配耐荫性强的大豆种子，推进良机良法结合，加强技术指导培训，努力促进大豆玉米兼容发展，推进油菜绿色高质高效发展，多油并举、多措并施扩大油料生产。

确保国家粮食安全一直被视为“三农”工作的首要任务，而防止耕地“非粮化”对于稳定粮食生产有着非常重要的意义。据成都市双流区相关负责人介绍，近年来，该区推进商业草坪清退3500余亩，全部恢复种植小麦，整治撂荒地3600余亩，用于发展粮油生产。

“抓耕地种植用途管控，要兼顾好依法依规和合情合理，既要采取过硬的措施办法，也要给予适当的经济补助，提高种粮收益。”唐仁健表示，丘陵山区撂荒地等通过宜机化改造，开发利用潜力不小，要算长期账政治账，加大投入力度，下决心改善撂荒地、低效地等耕种条件，扩大粮油生产面积。

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