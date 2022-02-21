黄河五大水库蓄水量达327.96亿立方米 为引黄春灌提供充足水量
2022年02月21日14:46 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，目前，黄河龙羊峡、刘家峡、万家寨、三门峡、小浪底五大水库总蓄水量327.96亿立方米，其中干流龙羊峡、小浪底水库蓄水量较近十年均值分别多11.13亿立方米和9.16亿立方米，为黄河中下游地区引黄春灌提供了充足水量。
进入2月以来，随着气温回升，黄河中下游冬小麦进入返青生长阶段，豫鲁两省引黄春灌用水量持续增长，引水量预计将达到400立方米每秒以上，并将于3月份迎来中下游灌溉用水高峰期。
水利部黄河水利委员会党组书记、主任汪安南表示，水利部黄河水利委员会提前对春灌供水工作进行了全面部署。一方面开展春灌用水调研，深入灌区实地查看农田墒情、及时了解春灌用水需求；另一方面结合黄河来水和需求情况，自2月中旬起，将小浪底水库下泄流量增加至1000立方米每秒。
“我们将持续密切跟踪黄河中下游春灌用水需求增长情况，加强小浪底水库实时调度和精细调度，全力满足冬小麦生长关键期用水需求，为夏粮丰收提供水源保障。”汪安南说。
(责编：乔业琼、高雷)
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