人民网北京2月21日电 （申佳平）据中国汽车工业协会消息，2022年1月，我国汽车工业实现良好开局，汽车产销同比均呈增长趋势，新能源汽车销量同比增长1.4倍。

按照数据，1月，汽车产销分别完成242.2万辆和253.1万辆，环比分别下降16.7%和9.2%，同比分别增长1.4%和0.9%。

图片来源：中国汽车工业协会官网

1月，乘用车产销分别完成207.7万辆和218.6万辆，同比分别增长8.7%和6.7%。分车型看，轿车产销分别完成96.2万辆和101.8万辆，同比分别增长7.3%和4.1%；SUV产销分别完成100.7万辆和105.7万辆，同比分别增长11.1%和8.7%；MPV产销分别完成7.7万辆和8.1万辆，同比分别下降7.3%和1.4%；交叉型乘用车产销分别完成3.2万辆和3.0万辆，同比分别增长29.3%和78.0%。1月，中国品牌乘用车共销售100.4万辆，同比增长15.9%，占乘用车销售总量的45.9%，占有率同比上升3.7个百分点。

同时，1月，新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，市场渗透率为17.0%。分车型看，纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比均增长2.0倍；燃料电池汽车产销分别完成142辆和192辆，同比分别增长3.9倍和2.0倍。

图片来源：中国汽车工业协会官网

此外，1月，汽车整车出口23.1万辆，同比增长87.7%。分车型看，乘用车出口18.5万辆，同比增长94.5%。商用车出口4.6万辆，同比增长64.8%。新能源汽车出口5.6万辆，同比增长5.4倍。

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