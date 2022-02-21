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2021年个税如何多退少补？收好这份指南！

2022年02月21日15:27 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王震）3月1日起，2021年度个人所得税综合所得年度汇算正式开启。年度汇算如何办理？如何退税、补缴？近日，国家税务总局给出了详细说明。

什么时间办税、如何手机预约？

2021年度汇算的时间为2022年3月1日至6月30日，期间跨度4个月，全天候24小时随时办理，纳税人办税时间非常充裕，无需抢在前几天扎堆办理。

为提升办税效率和申报体验，防止汇算初期扎堆办理造成不便，今年税务部门新提供预约办税服务。纳税人如需在3月1日至3月15日之间办理年度汇算，可在2月16日至3月15日每天的早6点至晚22点登录手机个人所得税APP进行预约。预约有关功能将于2月16日上线，届时将同步发布操作指南。

3月16日以后，无需预约即可办理。此外，如纳税人确有紧急情况，又没有预约到合适日期，也可以到主管税务机关办税服务厅直接办理。

哪些情形可享受税前扣除？

下列在纳税年度内发生的，且未申报扣除或未足额扣除的税前扣除项目，纳税人可在年度汇算期间填报扣除或补充扣除：

1、纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出；

2、纳税人符合条件的子女教育、继续教育、住房贷款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除，以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除；

3、纳税人符合条件的公益慈善事业捐赠。

同时取得综合所得和经营所得的纳税人，可在综合所得或经营所得中申报减除费用6万元、专项扣除、专项附加扣除以及依法确定的其他扣除，但不得重复申报减除。

如何办理年度汇算退税、补税？

如果年度汇算后有应退税额，纳税人可以申请退税。纳税人在申报表的相应栏次勾选“申请退税”并提交给主管税务机关后，即完成了申请程序。税务机关和国库按规定履行必要的审核程序后即可办理退税，退税款直达纳税人银行账户。其中，对纳税年度综合所得年收入额不足6万元，但年度中间被预扣预缴过个人所得税的纳税人，税务机关将推送服务提示、提供简易申报表预填服务，纳税人只需确认已预缴税额、填写本人银行账户信息，即可通过网络实现快捷申请退税；纳税人对预填服务中的数据有疑问的，也可以选择标准申报表办理年度汇算。

纳税人办理年度汇算补税的，税务机关提供了多种便捷渠道，纳税人可以通过网上银行、办税服务厅POS机刷卡、银行柜台、非银行支付（即第三方支付）等方式缴纳应补税款。邮寄申报并补税的纳税人，需要通过自然人电子税务局或者主管税务机关（办税服务厅）及时关注申报进度并缴纳税款。

(责编：王震、高雷)

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