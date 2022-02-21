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财政部等8部门：调整跨境电商零售进口商品清单 新增滑雪用具等29项

2022年02月21日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月21日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部等8部门发布关于调整跨境电子商务零售进口商品清单的公告，自2022年3月1日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单。 

此次调整，在跨境电子商务零售进口商品清单（2019年版）基础上，增加了滑雪用具、家用洗碟机、番茄汁等29项近年来消费需求旺盛的商品。删除一项商品：其他剑、短弯刀、刺刀、长矛和类似的武器及其零件；其他刀鞘、剑鞘。同时，根据近年我国税则税目变化情况调整了部分商品的税则号列，根据监管要求调整优化了部分清单商品备注。

优化跨境电商零售进口商品清单，有利于促进跨境电子商务业态发展，丰富国内市场供给，更好满足人民美好生活需要，同世界共享市场机遇。

(责编：王震、高雷)

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