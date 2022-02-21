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保供稳价政策有力推进 物价或将保持平稳运行

人民网记者 杨曦
2022年02月21日15:11 | 来源：人民网
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国家统计局近日公布的数据显示，2022年1月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨9.1%，涨幅较上个月均有所回落。

业内普遍分析认为，CPI涨幅回落主要由于年初价格走势偏弱所致，其中食品价格降幅扩大是主要原因；PPI涨幅继续收窄是受国内主要能源、原材料供需矛盾有所缓解，以及部分国际大宗商品价格逐渐回落的影响。展望未来，CPI将延续温和上涨态势，PPI涨幅或进一步回落。

需求温和复苏 CPI保持平稳增长

1月份，CPI同比增长0.9%，较上月回落0.6个百分点；环比上涨0.4%，较上月上升0.7个百分点。

“1月份，各地区各部门持续做好春节前重要民生商品市场供应，居民消费价格总体平稳。” 国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示。

从31省份的CPI数据来看，陕西、天津、广东、上海、青海、宁夏、浙江、北京、安徽、江苏、河北共11省份1月CPI同比涨幅超过全国水平。其余20省份CPI同比涨幅均低于全国水平，其中云南CPI同比涨幅与上月持平。

“食品是CPI同比增速回落主因。”财信国际经济研究院李沫分析认为，食品方面，猪肉和蔬菜价格贡献了CPI同比增速降幅的80%左右；非食品方面，春节因素导致服务价格回升，但疫情制约其回升幅度。

浦银国际发布的研报认为，食品通胀短期内受高基数影响，长期仍将回升。预计猪周期在2022年一季度将迎来反弹，并带动食品通胀回升。长期来看，CPI的上行动力将逐渐从能源价格、转移至食品价格和经济拐点后工业消费品的价格修复。

保供稳价政策效应显现 PPI继续回落

1月份，PPI同比增速由前期的10.3%降至9.1%，环比增速由前期的-1.2%收窄至1月的-0.2%。

“受保供稳价政策有力推进影响，国内定价商品如煤炭、钢材等上游行业价格明显走低。”李沫表示，往后看，保供稳价和运动式减碳纠偏将驱动国内定价的商品价格重回均衡，国际大宗商品将重新主导PPI新涨价因素，预计在翘尾因素逐月回落和全球供应链整体向好的共同影响下，2月PPI约增长8.3%，全年呈“前高后低”走势。

北大国民经济研究中心黄昱程分析，随着供应紧张状况缓解，预计大多数大宗商品价格有望在2022年回落，从中长期来看，全球双碳工作的推进意味着能源价格较此前或将有系统性的抬升，但在高基数效应以及翘尾因素的影响下，2022年PPI增速预计将有比较明显的回落，且大概率呈现前高后低的走势。虽然PPI同比增速可能放缓，但大宗商品价格或将持续处于高位。

(责编：杨曦、吕骞)

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