新华社北京2月21日电（记者刘红霞）海关总署日前发布公告，提醒消费者“暂不通过任何渠道购买”以及“立即暂停食用”美国雅培公司旗下相关婴幼儿产品。

公告显示，2月18日，美国食品和药品监督管理局（FDA）宣布，正在调查四名婴儿感染克罗诺杆菌和沙门氏菌事件的投诉。FDA称，据报告，这四名婴儿均食用了雅培在密歇根州斯特吉斯工厂生产的奶粉，品牌包括Similac、Alimentum和EleCare。

记者查阅FDA官方网站发现，根据初步调查结果，FDA建议消费者暂不购买和食用涉事企业下列婴幼儿配方奶粉：产品代码前两位是数字22到37的；容器上代码包含K8、SH或Z2的；保质期为2022年4月1日及更晚的。

经海关总署核查，上述产品没有通过一般贸易输华；涉事企业生产的特医产品——“喜康宝贝添”婴儿营养补充剂有对华出口记录，雅培中国已启动自主召回。

值得注意的是，没有通过一般贸易输华并不意味着我国消费者就买不到这些产品。海关总署提醒消费者暂不通过任何渠道购买上述婴幼儿配方奶粉。如有通过海淘等非一般贸易渠道购买该企业相关批次婴幼儿配方奶粉的，立即暂停食用。如有购买上述特医产品的，立即暂停食用。

公告说，海关总署将密切跟进FDA的调查进展，并及时向消费者通报。

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