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北京证券交易所投资者数量超480万户

2022年02月21日16:19 | 来源：新华社
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　　记者从北京证券交易所获悉，截至今年1月底，北交所投资者数量超480万户，是北交所设立消息宣布前的2.8倍。

图为北京证券交易所外景。新华社记者 彭子洋 摄

　　北交所开市以来，市场运行稳中向好，市场生态发生积极变化。截至今年1月底，北交所市场日均换手率2.00%，整体年化换手率为484%，符合中小市值股票流动性特征。新三板创新层和基础层获得有效带动，2021年成交额同比增长19.76%，其中做市股票成交额同比增长37.76%。

　　北交所定位于打造服务创新型中小企业主阵地。全国股转公司董事长、北京证券交易所董事长徐明日前在2022北交所、新三板新闻媒体座谈会上表示，在创新型中小企业识别过程中，应该看到，创新型中小企业覆盖国民经济各行业各领域，其创新不仅体现在新兴产业，也会体现在传统产业中。“创新主体不仅包括以制造业为主的‘专精特新’中小企业，也包括战略新兴产业中创新能力突出的中小企业，向专业化和价值链高端延伸的生产性服务业企业，以及向高品质和多样化升级的生活性服务业企业。”他表示。（记者姚均芳）

(责编：牛镛、杨光宇)

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