人民网北京2月21日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京局集团公司）获悉，2022年2月20日，北京冬奥会胜利闭幕，标志着京张高铁冬奥运输服务保障工作取得阶段性胜利，将转入冬残奥会运输服务保障阶段。

据张家口车务段太子城站相关负责人介绍，20日下午，京张高铁冬奥列车提前到达太子城站等候参加闭幕式运动员。17时10分，太子城站站台上，一趟趟运送运动员大巴车首尾相接、陆续抵达站台，大巴车门对着高铁车门，让转运人员可以无缝衔接上车。17时30分、17时50分，两列冬奥运动员专列准时发车，50分钟从太子城站抵达清河站，大巴车在清河站接力运输。闭幕式结束后，张家口赛区运动员、观众，于22时50分从清河站乘坐高铁，23时50分返回太子城站，圆满完成冬奥会闭幕式运输服务保障任务。

据北京局集团公司北京客运段相关负责人介绍，20日，在太子城站开往清河站的G8826次冬奥列车上，策划开展了“寄语京张，助力冬奥”互动活动，在车厢内、站台上，旅客和乘务员分别在祝福册上签名留言，在站台上合影庆祝，表达对祖国的祝福，共同庆祝2022北京冬奥会胜利闭幕。

据介绍，京张高铁自2022年1月21日正式开启冬奥运输服务保障，每日开行17对开往太子城、崇礼、延庆的复兴号高铁列车，2月4日和20日分别加开运动员运输专列，圆满完成冬奥会开幕式、闭幕式运输保障任务，截至2月20日，共计开行冬奥列车1026列。随着冬奥会的闭幕，京张高铁冬奥列车将转入冬残奥会运输服务保障阶段。

此外，为做好疫情防控工作，京张高铁冬奥列车相关服务保障车站、车上严格落实闭环人员管理要求，实行出乘、值乘、退乘全过程闭环，每日核酸检测，监测乘务人员健康状态。列车折返、终到全列车消杀，实现了冬奥会期间零感染和零传播的目标。

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