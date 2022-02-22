本报记者 林丽鹂

玩出新体验、吃出新口味，新春伊始，消费市场升级步伐加快，特别是以冰雪体育和旅游、文化消费为引领的商品与服务消费快速增长，成为消费热点。

借由北京冬奥会，各地民众参与冰雪运动的热情高涨，冰场、雪场、冰雪主题乐园客流量大幅增长，室内冰球、滑冰、滑雪等运动蓬勃开展，攀冰岩、雪中漂流等小众项目也逐渐兴起。河南焦作云台山景区吸引了大批游客前往“家门口”的滑雪场感受冰雪旅游的乐趣。河北滦平金山岭滑雪场、黑龙江哈尔滨冰雪大世界、安徽潜山天柱山滑雪场等景区也迎来大批游人。

冰雪运动热潮也带动了冰雪旅游、交通、餐饮、住宿等相关产业的发展。《中国冰雪经济发展指数报告》显示，我国冰雪经济在冬奥效应的带动下，呈现出爆发式增长态势，2021年冰雪旅游经济发展相较2016年实现了翻番，预计2022年我国冰雪经济将保持30%以上的环比增长，有望实现较“十三五”初期的3倍增长。

蒜香风味烤鱼、豌豆牛肉粒、清炒大虾仁、流心奶黄八宝饭……满满一桌，色香味俱全。“没想到我这个厨房‘小白’两个小时就能鼓捣出这么一大桌菜。”上海闵行区居民张洋要招待朋友，一大早就在手机应用上下了单，“这桌预制菜花了四五百元，很实惠。”

现代生活方式赋予餐饮新的内涵。不需买菜、洗菜、配菜，按照包装上的说明书直接下锅的预制菜成为消费者的新选择。美团数据显示，2021年，平台预制菜销售规模较2020年增长4倍。

线上生意火热，与此同时，传统的线下堂食依然受到消费者欢迎。“松鼠鳜鱼、蟹粉狮子头平时每天能卖出四五十份。”北京同春园饭店副总经理、行政总厨王鸿庆介绍，与其他菜品相比，消费者更青睐这些蕴含非遗技艺的镇店名菜。

中国饭店协会副会长金勇认为，在传统消费堂食保持高增长的同时，预制菜等热销，说明餐饮消费更加丰富、多元，也推动了餐饮企业线上线下融合发展。

看电影、逛展览，近郊游、城内游……各式休闲娱乐活动折射百姓有滋有味的生活。

“我们在北京郊区租了一家民宿，楼上有两个大卧室，公公婆婆住一间，我们夫妻带着娃住一间，楼下的卧室我父母住，还有一个开放式厨房连着客厅，全家一起度假特舒服。楼上楼下加上门前的小院，活动空间比酒店大，孩子玩得很开心。”北京朝阳区居民冯木可回味着幸福的假期时光。

“民宿即目的地”“泡民宿汤池”成为家庭游、亲子游的重要方式。一家民宿平台数据显示，2022年春节期间北京乡村民宿预订火爆，与2021年同期相比增长1.4倍，呈现“一房难求”态势。

“消费增长韧性强，消费预期回升。随着疫情防控更精准，具有聚集性特点的服务供给将持续恢复，为全年消费增长打下良好的基础。”中国贸促会研究院副院长赵萍表示。

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