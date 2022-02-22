本报记者 顾仲阳

杨意红在查看辣椒生长情况。

彭红霞摄

1985年，高校老师在参观杨意红（右一）的试验田。

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人物小传

杨意红，1941年出生，湖南浏阳人，曾当选第七届全国人大代表。1986年获得“全国农村科技致富能手”称号，2006年获得“星火科技二传手”称号。他先后培育出300多个辣椒新品种，其中30多个品种在全国广泛种植。

这两天，湖南省浏阳市葛家镇杨意红的辣椒育苗大棚里，一排排辣椒苗正茁壮生长。“今年我们单独辟了两块地，开展虫媒授粉代替人工授粉的试验。”除了育苗和技术攻关试验，杨意红还担任技术顾问，帮助建设辣椒基地，提升产量和品质。

和辣椒打了60年交道，先后培育出300多个新品种，培训杂交育种技术人员1000多人次、丰产栽培能手5000多人……辣椒是杨意红一辈子的事业，如今81岁的他，仍然坚守在辣椒育种一线。

“培育新品种辣椒带动农民增收，是我做研究的最大动力”

“我是农民的儿子，希望通过我的努力，让农民收成更好。”爱钻研、敢闯敢试，1956年，年仅15岁的杨意红便成了一家青年农业化工厂的负责人。然而他却带领一群年轻人搞起了蔬菜育种试验。

1961年，杨意红担任乡里的农业技术员。虽然只有小学文化，但他干劲十足，向书本学、向能人学，还经常去敲大学与农科院专家的门。凭着一股子钻劲，他成了当地有名的农技能手。

1982年分田到户后，杨意红回到家中务农。他包制种、包技术、包销售，带领150多户农民种西瓜，1986年还创办了一个民间果蔬实用技术研究所。在他的带动下，浏阳涌现出了好几个蔬菜种植大户，杨意红也被评为“全国农村科技致富能手”，并当选为第七届全国人大代表。

当地农民一直有种长线椒的习惯，并自发形成了一个小型辣椒市场。可当地辣椒产量不高、上市时间短，椒农要想增收，必须突破品种瓶颈。

“培育新品种辣椒带动农民增收，是我做研究的最大动力。”杨意红从农户家中找到了几百棵合适的单株，开始了辣椒育种事业。随着辣椒品种越来越好，杨意红的辣椒育种事业也越做越大了。

1987年的初冬，杨意红带着30多名老乡，到海南三亚去做辣椒育种，并逐年扩大了育种规模。后来，浏阳农民在海南种植辣椒的规模也越来越大，每年运回湖南的辣椒就达10多万吨。

“我们培育的多个新品种不仅在湖南推广，还被引入到广东、广西、云南、陕西等省份，得到了农民的广泛好评。”杨意红说。

“多做试验比匆忙入市好，新品种要经得起考验”

品种改良，创新无止境。怎样才能让辣椒抗高温、更高产？2011年，70岁的杨意红着手攻克这个难题——用从外地引进的辣椒做父本、本地辣椒为母本做杂交试验。

杨意红不记得自己翻阅了多少资料、跑了多少趟省城求助专家。2014年，杂交试验终于获得了成功，一棵3米多高的辣椒树，成了大棚里一道亮丽的风景。

“当时，本地辣椒一般是一年生，而这棵辣椒树第一年基本没挂果，第二年非但没枯死，还长满了红辣椒，树顶则持续开花、结果，高产期持续了3年。”杨意红说，新品种能实现亩产辣椒6000斤以上。

更让杨意红满意的是这棵辣椒树的抗温性——一般气温到了35摄氏度本地辣椒就不挂果了，而这棵辣椒树在气温达到40摄氏度以上时还能结果。此外，它产出的辣椒适合干鲜两用，辣度也高，从中提取的红色素、辣椒素质量也很好。

这么好的新品种，杨意红却不急于推广，他有自己的考虑：“多做试验比匆忙入市好，新品种要经得起考验。试种效果好，再去推广。”秉持着对农民和消费者高度负责的态度，杨意红研发的30多个辣椒新品种通过审定后在全国广泛种植，每年种植面积超过20万亩。

“有一丝成功的希望，我就要去尝试”

杨意红先后培育出多个辣椒新品种。不少人夸赞他，杨意红心知这是大家对他的肯定，更是一种激励：“在培育新品种的路上，99%都是失败的；有一丝成功的希望，我就要去尝试。”

2016年，湖南湘阴的樟树港辣椒遇到了急需提纯的问题，很多技术人员攻关都未成功。最终，这个任务交到了杨意红手中。

杨意红专门将种子带到海南去选育，一开始效果也不理想。反复遇挫后，他又精挑细选了1300多株试验苗进行选育，最终挑出几棵最好的，移栽到浏阳。经过多年的努力，樟树港辣椒提纯难题终于得到解决。

“我希望培育出来的新品种能让市场满意、椒农开心。”这些年，最让杨意红骄傲的是，为老家培育的葛家“鸡肠子辣椒”获评国家农产品地理标志产品。2018年7月，葛家“鸡肠子辣椒”正式上市，同时作为重要的产业扶贫产品，从葛家镇走向全国。在河南南阳，以“鸡肠子辣椒”作为母本的“辣丰3号”辣椒种植面积超过1万亩。

专注助农，不求回报。谈到下一步打算，杨意红表示，只要自己还干得动，就会一直干下去，“我希望能为乡村振兴贡献一份力量！”

记者手记

勤奋好学

做出不凡事业

杨意红是个农民，却能钻研出不少种植技术，靠的就是爱学习、肯钻研。

杨意红的办公室里，除了几台连接大棚物联网的电脑，几个大书架最为显眼。书架上的书，经过多次翻阅，很多都已泛黄、卷边；一本本密密麻麻的笔记，更是记录了他的勤奋与好学。

“勤学习，多思考，技术才能紧跟时代跑！”这些年，杨意红向书本学、向互联网学、向能人学、向专家学，培育出一个个辣椒新品种。如今年过八旬的他，仍然每天早上5点起床，天一亮就扎进大棚忙活，得空便在办公室里看报、看书……他用自己的勤奋好学，做出了不凡的事业，也启示我们：坚持学习，勇于实践，不断成就更好的自己，就能在全面建设社会主义现代化国家新征程上贡献更大的价值。

(责编：胡永秋、袁勃)