本报记者 宋豪新 李 蕊 游 仪

2021年底召开的中央经济工作会议提出，适度超前开展基础设施投资。作为数字经济发展的重要支撑，以大数据中心、5G基站、工业互联网等为代表的新型基础设施，正发挥出越来越重要的作用。

启动建设大数据中心，加快推动人工智能产业布局，推进5G网络深度覆盖……新年伊始，为夯实数字经济发展基础，各地密集推出发展规划蓝图，新基建已经成为不少地方拉动经济增长的新引擎。

——编 者

四川德阳——

大数据中心 支撑数字经济

蜀地四川春意正暖。来到正在建设中的德阳云上天府云计算中心，无论是数据中心建设现场，还是园区大门前的绿道施工现场，都有工人忙碌的身影。

“今年春节，我们项目管理人员全员在场，技术团队一天也没有歇过，力争实现3月底封顶，8月达到投运条件。”德阳天府数谷管委会相关负责人告诉记者，自从去年8月打下第一根桩基开始，云计算中心施工进度不断提速。

记者在现场看到，单体建筑超过5万平方米的云计算中心正在进行结构施工，内部机电安装和外幕墙施工也在紧锣密鼓安排中。“我们通过制定周密的计划管控体系，按正常需14个月完成的工期，现在预计提前3个月便可完成。”该负责人说，目前建设的是云计算中心一期工程，总投资约40亿元，拟建6120个平均功率5千瓦的高标准机柜，规划服务器约10万个。

项目建成后，这里将成为集合数据、场景、产业与安全协同发展的新型绿色数据中心，加速形成技术先进、结构合理、供需匹配、效能明显的大数据产业生态，助推成渝地区双城经济圈建设，有力支撑数字经济高质量发展。

绿色节能，也是德阳云上天府云计算中心的一大亮点。作为传统“用电大户”，数据中心把地上一层大部分架空，作为间接蒸发冷却设备的进风层，机房则使用先进的间接蒸发冷却等技术，充分利用自然冷源、风能和低功耗设备。这样下来，每年节省耗电量可达11234万千瓦时，年减排二氧化碳8.8万吨。

德阳云上天府云计算中心的建设，不仅是德阳市加快推动数字经济创新突破、探索老工业基地数字化转型的重要抓手，也是四川省推动绿色低碳优势产业高质量发展的一个缩影。

据统计，截至目前，四川全省设计容量在150个机架以上的在用数据中心110个，其中大型、超大型数据中心10个，机架总量25.2万架，平均上架率约65%，已基本形成以成都为中心，德阳、雅安、宜宾、乐山、达州等地为补充的数据中心体系。按照规划，“十四五”时期，四川全省数据中心机柜数建设将达到120万架，为数字政府、数字经济和数字社会发展提供有力的数字底座。

山东济南——

人工智能岛 融合实体经济

春节刚过，在位于山东济南高新区人工智能大厦的山东新松工业软件研究院，不同类型的机器人正有序工作。

“嘭”，料库“吐”出零件，机器人灵活地旋转着机械臂，顶端的钳子如同手指，精准抓起零件，放置在车床上。“我们研发的‘一脑多控’智能系统可以实现机器人、自动化生产线等整体控制，提高了车间生产效率和智能化水平。”山东新松重大项目与战略发展部副部长齐天成说。

在人工智能大厦，像山东新松这样的企业还有很多。近年来，济南市先后获批国家人工智能创新应用先导区、国家新一代人工智能创新发展试验区。如今，济南正以支撑“双区”建设为目标，规划打造“人工智能岛”。

“人工智能大厦是‘人工智能岛’主体区域的核心，吸引集聚顶尖人工智能企业，全面部署人工智能前沿应用。”济南高新区齐鲁软件园发展中心产业发展部部长彭绍毅介绍，“我们以齐鲁软件园为‘人工智能岛’的展示区，建设全市人工智能体验馆以及智慧金融、智慧商圈等应用示范。”

从齐鲁软件园出发，驱车行驶20多分钟，抵达中国算谷产业园。记者看到，园区建设如火如荼。“一期厂房幕墙施工已基本完成，二期地块主体结构也封顶了。”济南高新区智能装备产业发展中心副主任赵巍说。

“我们规划建设‘人工智能岛’辐射的齐鲁科创走廊和济南智能制造大走廊，中国算谷正是走廊建设中的重要部分。”赵巍介绍，产业园预计今年年底建成投用，建成后将与济南算谷科技园联动，形成人工智能与实体经济深度融合发展的信息产业集群。目前，已经有十几家企业在这里预定好了位置。

“目前，山东省已拥有600余家人工智能及关联企业，形成了良好的产业基础和生态优势。我们将把人工智能产业作为‘十四五’时期重点突破的产业链群之一，打造人工智能创新示范高地和产业集聚高地，为人工智能产业创新发展探索经验。”济南市工业和信息化局党组书记、局长汲佩德表示。

安徽黄山——

强化5G信号 打造智慧旅游

枫杨林间，丰乐河边，在安徽黄山徽州区西溪南景区，2月14日一大早，施工人员就忙碌起来。很快，三四百斤重的绿色柜机搬上高台。一旁，铁塔基础已经打牢，等28天养护期一到，铁塔就能直接立起来。

“前阵子雨雪下个不停，好在5G基站基础处于养护期，工期一点也没耽搁。”中国铁塔黄山市分公司通信发展部徽州区区域经理余发林说，按照目前的进度，2月底西溪南景区就能有5G信号了。

信号差、网速慢，一度让西溪南景区的商户和游客很不方便。“扫码付款，支付二维码偶尔会打不开。”在西溪南景区经营一家咖啡店的许若侠说。

得知景区诉求后，中国铁塔、运营商和镇政府协商，去年开始着手建立5G基站。说干就干，从选址到勘探，从设计图纸到现场划线，余发林忙得脚不沾地。为了实现景区内重点区域5G信号覆盖，同时尽可能减少对环境的影响，最终确定在景区停车场旁的枫杨林内建设仿生树基站。

“2021年，西溪南景区接待游客达50万人次。5G基站建成后，我们计划打造智慧旅游，建立全域旅游数字导览系统。”西溪南镇党委委员汪为之介绍，手机一扫，就能看到全村的手绘地图和旅游动线，各类景点、业态、活动等也会按照实际地点进行标注。“游客移动到相应标注点时会触发语音讲解，还能查看介绍、评价等。”汪为之说，5G网络既可以提升游客的旅游体验，还能实现景区各类信息精准快速直达，形成各种应用场景。

截至目前，安徽已建成5G基站超5万个，已实现全省16个地市以及黄山、九华山等重点风景区的5G网络覆盖。2022年，安徽省实施“新基建+”行动，全年计划新建5G基站2.5万个以上，实现5G网络省级以上产业园区全覆盖。

制图：张芳曼

(责编：胡永秋、袁勃)