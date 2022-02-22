积极对接市场需求、更新产品供给，顺应时代节奏、创新营销方式，何愁没有更多传统“花饽饽”变身“香饽饽”

近日，山东胶东的一种民间传统美食花饽饽“火了”，在保留面食健康美味的基础上，造型多变，从传统的“龙凤呈祥”到各种流行卡通人物，品类丰富、惟妙惟肖，受到消费者的喜爱，春节期间销量更是直线上升。如今，花饽饽已变身为当地生日宴会、嫁娶典礼、节日庆贺中的潮流单品，成了名副其实的“香饽饽”。

不只是花饽饽，在消费升级、产业升级的趋势下，传统技艺和老字号品牌都面临新的消费生态，如何在传承已有核心竞争优势的基础上开拓创新，成为新国潮中的“弄潮儿”？

内部驱动，产品端的创新是活水之源。传统技艺和老字号品牌大多有上百年历史，蕴含了传统文化的积淀和品质的保证，但也容易给人留下理念和风格陈旧的印象。擅长做剪刀的张小泉，打破消费者的传统印象，设计的中式厨房刀具套装令人眼前一亮；同仁堂推出符合当下年轻人需求的养生茶饮，让不少人感叹“懂我”；大白兔上线独特的奶糖味唇膏，许多人试用后直呼“买它”……这些老字号品牌老树开新花，深挖需求、创新供给，以让人耳目一新的产品获得市场青睐。

外部借力，运营端的创新能如虎添翼。在全媒体传播时代，“酒香也怕巷子深”，如何把好货卖好，需要创新营销，提升品牌活跃度。近年来，不少传统技艺和老字号品牌通过跨界合作对接新兴消费群体开展创新，有的对接经典历史文化元素，有的融入影视、动漫剧情，还有的联合文创品牌推出联名款……通过打开思路，跨界借力借势，这些传统技艺和老字号品牌获得了市场的积极反馈，得到了新一代消费者的追捧和喜爱，探索出一条条“新老”融合的好路子。

恒不变者，变也。传统技艺和老字号品牌要想焕发新的活力与生机，既要守正，也要在保护性发展中不断创新。积极对接市场需求、更新产品供给，顺应时代节奏、创新营销方式，何愁没有更多传统“花饽饽”变身“香饽饽”？

(责编：胡永秋、袁勃)