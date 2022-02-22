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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》暂缓施行

2022年02月22日06:01 | 来源：人民网-人民日报
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　　本报北京2月21日电 （记者吴秋余）中国人民银行、银保监会、证监会21日联合发布公告，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。

　　人民银行有关负责人表示，办法发布后，一些中小金融机构提出，办法针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求，金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程，并进行人员培训。为此，经研究，决定暂缓实施办法。

(责编：胡永秋、袁勃)

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