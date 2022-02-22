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引领小农户与现代农业有机衔接

山西深化农业生产托管

2022年02月22日06:02 | 来源：人民网-人民日报
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　　本报太原2月21日电 （记者付明丽）山西省委农村工作领导小组日前印发《关于深化农业生产托管的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，到2025年，全省农作物托管面积将占到农作物播种面积的60%以上，服务带动小农户50%以上，构建起主体多元、形式多样、技术集成、管理规范、服务高效的农业生产托管服务体系。

　　2021年，山西农作物托管面积达到2300万亩，带动农户110万户，在粮食增产、农业增效、农民增收，促进小农户与现代农业有机衔接等方面发挥了重要作用。

　　《意见》指出，要以小农户为重点，大力发展单环节托管、多环节托管、关键环节综合托管和全程托管等托管模式。重点支持一家一户做不了、做不好或做了不划算的深耕深松、病虫害统防统治、秸秆处理、烘干贮藏等关键环节。

　　把稳粮保供作为首要任务，重点支持小麦、玉米、谷子、马铃薯、杂粮等粮食作物托管。鼓励各地围绕“特”“优”农业发展，积极探索蔬菜、干（鲜）果、中药材等经济作物托管。

　　引导小农户自愿通过村组内互换并地等方式，促进土地小块并大块。到2025年，全省建成高标准农田2400万亩以上，农业机械总动力增加300万千瓦以上，农作物耕种收综合机械化率达到77%，比2020年提高5个百分点。

(责编：胡永秋、袁勃)

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