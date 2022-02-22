本报海口2月21日电 （记者孙海天）据海南省农业农村厅消息：日前，农业农村部种业管理司、农业农村部科技发展中心以及海南省农业农村厅共同签订了《联合开展海南自由贸易港农业植物新品种审查测试工作的合作备忘录》，探索设立全国首个“海南自由贸易港农业植物新品种审查协作中心”（下称“审协中心”）。

据了解，植物新品种权是国家一级事权，农业农村部科技发展中心是全国唯一的受理审查机构。海南自贸港全岛封关运作后，在“一线放开二线管住”的背景下，设立审协中心将可直接开展境外和海南自贸港范围内植物新品种保护申请的受理、审查与指导维权。

审协中心成立后，主要工作是在海南自贸港开展植物新品种保护申请的受理、初步审查与实质审查，协助安排受理农业植物新品种权申请的相关测试、标准品种繁殖和繁殖材料保存，以及受理海南自贸港范围内的企业或个人向国外申请品种权的登记等。

植物新品种权是种业知识产权的重要组成部分，是种业创新发展的源头活水。此次审协中心的成立，具有有利于营造良好的营商环境、有利于激励育种创新、有利于引进优良品种资源等3个方面的重要意义。

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