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自3月1日起——

优化调整跨境电商零售进口商品清单

2022年02月22日06:49 | 来源：人民网-人民日报海外版
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　　新华社北京2月21日电　（记者申铖）记者21日从财政部了解到，财政部等八部门日前发布公告称，自2022年3月1日起，优化调整跨境电子商务零售进口商品清单。

　　根据此次发布的公告，我国现行的跨境电子商务零售进口商品清单将进一步优化：增加滑雪用具、番茄汁、高尔夫球用具等29个商品税目，删除刀剑1个商品税目。

　　“此次纳入清单的都是近年来消费需求比较旺盛的商品，百姓通过跨境电商渠道购买这些商品有望更加方便、实惠。这不仅有利于丰富国内市场供给，更好满足于消费者对于美好生活的向往，也有利于促进各国共享中国市场机遇。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云说。

　　2016年4月，财政部等有关部门制定了跨境电子商务零售进口税收政策，并发布了跨境电子商务零售进口商品清单，明确允许跨境电子商务零售进口商品范围及相应监管要求。

　　“跨境电子商务零售进口商品清单采取‘正面清单’管理。自2016年发布以来，清单经过多次调整，商品税目数量不断增加、类别更加丰富，有利于促进跨境电子商务业态发展，推动贸易高质量发展。”中国服务贸易协会常务副秘书长田国锋说。

　　此外，此次清单调整还包括以下方面：根据近年我国税则税目变化情况，调整部分商品税则号列；为履行相关国际公约，加强进口监督管理，调整部分商品备注。业内人士表示，上述调整与此前出台的有关规定进行了有效衔接，维护了制度的一致性和权威性，也体现了我国履行相关国际公约的严肃性。

(责编：胡永秋、袁勃)

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