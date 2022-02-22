徐佩玉

2021年，中国汽车产业交出了亮眼答卷——中国汽车产销双双突破2600万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续3年的下降局面。与此同时，中国汽车出口突破200万辆，比上年翻了一番，实现历史性突破；新能源汽车出口更是呈现爆发式增长，同比增长304.6%

从常年徘徊在100万辆到一举突破200万辆，中国汽车何以畅销海外？出口的良好势头能否延续？

中国汽车产业的大突破

——标志着中国品牌汽车出口进入快速发展时期，乘用车和商用车出口均高速增长，中国车企纷纷设立海外工厂

中国汽车工业协会（以下简称中汽协）数据显示，按照整车企业出口统计口径，2021年，汽车出口201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点。

一举翻番，实现了多年来一直徘徊在100万辆左右的突破。中国汽车工业协会副总工程师许海东对本报记者表示：“这说明中国汽车产品得到了海外消费者认可。”

具体来看，2021年中国汽车出口呈现以下亮点——

中国品牌汽车企业出口快速增长。2021年，上汽集团在海外市场创下了69.7万辆的销量成绩，以78.9%的同比增速刷新历史纪录；奇瑞汽车出口量达26.9万辆，创下历史新高；长城、比亚迪等中国品牌汽车企业也在海外取得佳绩。

乘用车和商用车均高速增长。中汽协数据显示，2021年乘用车出口增长1.1倍，SUV占据绝对主导；商用车增长70.7%，客车和货车均呈现高速增长。去年，比亚迪与京阪巴士及关西电力合作，共同打造的日本首条纯电动公交环线正式运行。目前，比亚迪纯电动巴士在日本市场占有率达70%。

新能源汽车出口爆发式增长。2021年，新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍。欧洲市场成为一大增量市场，主要集中在比利时、英国、德国、法国、挪威等发达国家，体现了中国新能源汽车的国际竞争优势。

直接投资模式发挥了重要作用。近年来，中国品牌汽车企业在海外布局建厂，为出口的持续增长奠定了坚实基础。去年6月，长城汽车投产了第二家海外工厂——泰国罗勇工厂，实现本土化生产，进一步深耕泰国乃至东盟市场。比亚迪在海外拥有6个生产基地，分布在美国、加拿大、巴西、日本、匈牙利和印度；同时在全球设立了30多个工业园，生产内容涵盖纯电动巴士、纯电动卡车、动力电池包组装、太阳能组件及汽车模具等，持续为当地和周边国家和地区提供新能源解决方案。

看全球，世界经济持续恢复，汽车消费逐步复苏。看中国，汽车产业链相对完备，能够为全球消费者提供富有竞争力的产品。同时，以欧美为代表的国家纷纷加大对新能源汽车的推广力度，新能源汽车成为中国出口增长新动能。这些因素共同推动中国品牌汽车海外销量实现历史性突破。

新能源汽车出口爆发式增长

——供应链规模化、产业化程度不断提高，产品竞争力强，出口价格大幅提升

2021年，新能源汽车出口同比增长304.6%。其中，新能源乘用车出口30万辆，同比增长329.5%；新能源商用车出口1万辆，同比增长59.6%。

2021年，上汽集团通过新能源乘用车和商用车的共同发力，出口5.4万辆，成为中国品牌新能源汽车出口的排头兵；比亚迪、江汽集团、吉利控股等自主品牌2021年新能源汽车出口都实现了高速增长。

值得注意的是，好成绩的取得不再依靠低价。许海东表示，中国品牌新能源汽车在欧洲市场的售价约3万美元/台。海关数据显示，2021年前三季度，纯电动乘用车出口金额达54.98亿美元，同比增长515.4%，出口金额的增长大于出口数量的增长，直观体现了中国新能源汽车产品出口价格在大幅提升。如今，中国新能源汽车已经具备较强竞争力。

技术方面，中国新能源汽车动力电池技术达到国际领先水平，电池单体能量密度持续提升，基本解决电池安全问题；驱动电机技术基本与国外水平同步，大部分已经接近国际先进水平；电机控制方面也基本掌握了一些核心零部件的关键技术。

产品方面，中国品牌汽车无论从外观、内饰、续航里程、环境适应性到整车性能、质量、能耗、智能化应用等方面都已取得全面进步，在竞争中具备优势，赢得了海外客户青睐。

再看外部环境。全球电动车市场快速扩张，为中国新能源汽车出口提供了机遇。为实现减碳目标，近年来欧洲多国政府加大对新能源汽车的补贴力度，激活了欧洲新能源汽车市场，中国新能源汽车产品得到了欧洲消费者的认可，销量持续增长。

中汽协整理的海关总署数据显示，2021年，中国新能源汽车出口量排名前十位国家依次是比利时、孟加拉国、英国、印度、泰国、德国、法国、斯洛文尼亚、澳大利亚和菲律宾。其中，对斯洛文尼亚、澳大利亚和泰国的出口增速最为明显。2021年，上述十国新能源汽车出口42.4万辆，占新能源汽车出口总量的77.8%。中国的新能源汽车受到更多国家欢迎。

许海东介绍：“新能源汽车属于新产品，国外传统汽车企业在新能源汽车发展上动作相对缓慢，不能提供有竞争力的产品。而中国新能源汽车产品可以满足海外消费者需求，成本也具备优势，因此拥有较强竞争力。同时，国外汽车企业在新能源汽车品牌上无法充分利用原有的强势品牌壁垒，发达国家消费者也愿意接受中国新能源产品，为中国品牌新能源汽车的出口提供了良好环境。”

汽车出口好势头有望持续

——与全球知名品牌正面竞争，企业加快实施本土化战略，挖掘新能源汽车出口潜力

出口的良好势头能否延续？

许海东分析，2021年中国汽车出口取得佳绩背后存在一些偶然因素，例如海外供应商供应能力不足、2020年受新冠肺炎疫情影响基数较低等，但更多的是中国品牌汽车硬实力的增长发挥了支撑作用。“中国品牌汽车产品的竞争力在不断提升，获得了海外消费者的认可。同时，直接投资模式有利于中国汽车在海外实现可持续发展，这些都是长远的利好因素。因此，中国汽车出口的良好势头未来仍将延续。”

随着出口量迈上新台阶，中国车企面临着在海外与全球知名汽车品牌正面竞争。许海东表示，正面竞争比拼的是硬实力，要依托于自身产品实力、品牌建设、海外布局等，在同一个舞台上进行比拼。

目前，中国品牌汽车在技术、品质等方面具备较强竞争力，但在品牌塑造方面仍有进步空间。同时，随着中国车企设立海外工厂，雇佣和管理海外员工、传递品牌价值观、与当地文化相适应等也是未来中国车企海外发展需要面对的难题。许海东说：“中国品牌汽车企业只有注重自身海外品牌建设，才能保证海外销量持续增长。汽车强国的标志，就是在全球拥有知名汽车品牌。”

设立海外工厂、实施本土化战略，正成为中国车企的共同选择。“只有拥有自己的海外工厂，中国品牌汽车企业在海外的发展才是可持续的。”许海东表示，直接投资模式不仅能够带动当地就业，还有利于提高当地消费者对品牌文化的认可度，进而提高海外销量，这将是未来中国品牌汽车“走出去”的发展方向。

保持出口的良好势头，还要持续挖掘新能源汽车出口潜力。上汽集团有关负责人表示，2022年将瞄准欧洲新能源汽车市场，推出新产品并扩大营销服务网点。据分析，下一步中国新能源汽车出口需要在电动汽车跨境运输、中国自主品牌新能源汽车的知识产权保护、更好培育新能源汽车的海外品牌以及实施本土化战略等方面进一步努力。许海东表示：“我们相信中国自主品牌新能源汽车的出口大有可为，最终将诞生世界知名的中国汽车品牌。”

中汽协方面表示，将联合中国品牌汽车企业，在法规认证、关税、海外金融、物流运输、知识产权保护和品牌培育等方面积极开展工作，密切关注企业在出口方面遇到的主要问题，提出建议和措施，解决共性问题。同时，中汽协还将充分发挥行业交流平台和OICA（世界汽车组织）、APEC（亚太经合组织）汽车对话会、中俄装备工作组等国际交流平台作用，为中国品牌汽车海外发展助力。

(责编：胡永秋、袁勃)