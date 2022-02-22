原标题：北交所开市“百天”复盘：480万户投资者入场 “专精特新”企业受青睐

2021年11月15日，肩负“打造服务创新型中小企业主阵地”使命的北交所正式开市；2022年2月22日，“集齐”84家上市公司的北交所稳健运行已达“百天”。

北交所开市以来，各市场主体踊跃参与。机构投资者积极发行相关基金产品，用实际行动支持创新型中小企业发展，享受制度性红利。也有个人投资者兴奋地晒出“战绩图”，投资北交所相关产品、个股收获颇丰。同时，北交所也为一批“专精特新”中小企业上市融资提供了平台，助力其快速发展。

机构投资者：

积极入场布局参与战投

开市“百天”，市场生态已发生积极变化，首先体现为机构投资者积极、有序进场。

金长川资本董事长刘平安告诉《证券日报》记者：“作为一家私募股权投资基金，公司运用1亿元左右的资金量，通过战略投资的方式，投资了包括连城数控、诺思兰德、德瑞锂电、三元基因等在内的17家北交所公司。目前仍继续持有，盈利基本在100%以上，尤其是有核心技术的制造业企业表现强势。”

北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林对《证券日报》记者表示：“公司主要通过发行成立私募基金产品投资能到北交所上市的企业。”

常春林进一步介绍，一方面，公司积极寻找创新层企业的定增机会，“折价”获得股票，待标的企业在北交所上市后退出获利。因投资周期短，预期收益率较高，投资者认购热情高涨，公司多只产品出现超募情形，预计今年公司发行定增系列产品20只以上。

“另一方面，公司还直接买入未来有机会在北交所上市企业的股票。”常春林表示，因公募基金积极参与战略配售，头部基金公司所占配额比例较高，额度稀缺。在标的企业申报材料被北交所受理之前直接在新三板二级市场买入也能变相实现战略配售的目的。公司投资的海泰新能、基康仪器、奥迪威、凯雪冷链等标的现均已停牌，其中，海泰新能停牌前不到半年浮盈超80%，预计标的企业在北交所上市后还将有1倍左右的收益空间。

针对未来如何布局北交所，刘平安介绍，“未来，参与新三板定增以及北交所上市公司战略投资、再融资等均是公司主要投资方向。”

谈及对未来北交所发展的期待，常春林表示，希望新修订的《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》）尽快实施，让更多优质企业在新三板挂牌，为机构投资者提供更多选择。同时，优质上市公司也是北交所的基石，能够吸引更多投资者参与北交所市场。

“根据《分层管理办法》规定，全年共设6次创新层进层安排，因此从基础层企业或拟挂牌企业中寻找优质企业进行投资将是公司下一步的布局重点。这类企业或暂不满足北交所上市条件，公司将积极对所投标的进行全方位‘赋能’，帮助他们快速成长，尽快达到北交所上市标准。”常春林如是说。

针对北交所未来发展，刘平安建议，可进一步调整投资者适当性制度，以增加市场流动性。同时，应加强对投资者合法权益的保护，保证信息披露质量，防止上市公司财务造假，一旦违规应加大惩戒力度。

个人投资者：

新股申购中签收益可观

机构投资者全力以赴，个人投资者态度如何呢？

北交所董事长徐明在“2022新三板、北交所新闻媒体座谈会”上表示，投资者数量已超480万，是北交所设立消息宣布前的2.8倍。

投资总额为500万元的北京投资者林先生已入市13年，他告诉《证券日报》记者，“我目前投资北交所的主要策略是‘打新’，北交所开市后上市的3只股票（吉冈精密、威博液压和沪江材料）我都中签了，且收益可观。”

林先生坦言，未来，随着机构投资者持续建仓，北交所成交量将逐步上涨，核心优质股票回调到位后，我再积极参与“专精特新”公司股票交易，并将从创新层寻找优质标的进行投资。

职业投资人、北京南山投资创始人周运南也一直专注于新三板及北交所的投资，他向《证券日报》记者介绍，目前，我有30%仓位投资于新三板基础层个股，60%仓位投资于新三板创新层个股，10%仓位投资于北交所个股。从北交所设立消息宣布至今，北交所相关投资的累计收益率大概在40%左右。

周运南说：“我对北交所二级市场有两个期待。一是尽快推出北交所指数，吸引更多资金进场；二是加快新股上市速度，壮大北交所板块，提供更多投资标的。我当前最感兴趣的板块是‘专精特新’且具高成长性的小市值公司，这类企业适合作为长期价值投资标的。”

另一位入市刚满两年的上海投资者金女士于北交所开市后开通了交易权限，她告诉《证券日报》记者：“多一个投资渠道多一个机会，目前我通过基金等渠道间接参与北交所交易，准备待时机成熟后挑选优质标的进行投资，非常看好北交所未来发展。”

上市公司及“预备队”：

加速梦圆资本市场

检验资本市场改革成功与否，需要以参与主体的切身感受度量。

见证北交所开市“百天”全貌的颖泰生物董秘刘晓亮感叹道：“身份的转换（由公众公司变为上市公司）让我们在梦圆资本市场过程中按下‘快进键’，北交所的制度安排切实满足了我们的发展需求，投融资两端功能也得到明显改善。期待未来北交所能持续壮大，运行质量再上新台阶。”

“预备队”成员之一的浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“圣兆药物”）也是受益者之一。公司董秘吴健向《证券日报》记者表示：“北交所开市后，带动市场参与热情提升，圣兆药物备受投资者关注。股价方面，从2021年9月2日北交所设立消息宣布以来至北交所开市，圣兆药物股价涨幅超过60%，日均成交量超宣布前的3倍。融资方面，圣兆药物2021年定增实施期间恰逢北交所设立消息宣布，受利好消息影响，投资机构认购活跃，公司3亿元募资满额完成；与2020年公司股票发行相比，本次发行获得众多投资机构的大力支持，反映出市场对北交所及相关企业的高度认可。”

“圣兆药物目前已满足北交所上市标准四，于2021年底正式提交了北交所上市辅导备案。” 吴健进一步表示，作为药物研发型企业，圣兆药物在创新制剂细分领域拥有较高核心竞争力，但目前产品尚在研发阶段（未盈利），急需资金推动产品研发上市。北交所的设立拓宽了创新型中小企业的融资渠道，有利于类似圣兆药物的中小企业快速成长，加速产品研发、人才升级；同时，圣兆药物研发的创新制剂将填补国内相关领域空白，有望实现创新制剂的国产替代，反哺社会。未来，希望北交所能助力更多“专精特新”企业崛起。（记者 昌校宇）

(责编：赵竹青、陈键)