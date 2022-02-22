各地交通运输部门针对返校开学优化出行服务
2022年02月22日08:01 | 来源：新华网
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原标题：各地交通运输部门针对返校开学优化出行服务
新华网北京2月21日电（记者 雷东瑞）记者今日从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第36天，全国预计发送旅客3045万人次，其中铁路800万人次， 公路2100万人次，水路36万人次，民航109万人次。全国高速公路预计流量2945.50万辆。
今天，北京全市中小学开学，北京交通部门采取多项措施保障学生出行。公交方面，采取灵活调度，施行增发区间车等措施；地铁方面，重点关注大客流线路，适当延长早高峰时间，根据客流情况随时补充运力，满足学生通学需求。
江苏镇江交通部门启动大学生返校专线，专门对车辆进行检测、消毒处理，严格落实测温、查看健康码等防疫措施，组织专人引导学生乘车，方便学生下火车后及时返校。
福建海事部门开学前与相关学校沟通联系，详细了解学生渡运人数，有针对性地对客渡船开展全方位“体检”，大力排查船舶安全隐患，严禁“带病”运营。
(责编：赵竹青、陈键)
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