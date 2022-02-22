原标题：多部门出台文件鼓励支持，绿色智能成为新趋势

作为消费市场中的大头，汽车、家电等消费正在迎来更大力度政策红包。《经济参考报》记者注意到，近期以来，商务部、国家发展改革委、农业农村部等部门出台的文件中，明确鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动和新一轮汽车下乡。各地方政府也纷纷推出补贴政策和奖励措施，将汽车、家电等消费作为促消费的重头戏。

业内分析指出，近期以来，汽车家电下乡热潮再起，主要是因为在农村居民收入水平提高的背景下，以扩大内需为战略基点下，乡村居民对绿色、智能等产品的升级需求不断得到满足。政策的顺势而为将更大发挥杠杆作用，撬动乡村消费巨大潜力空间。

购买3万元以上10万元以下车辆补贴3000元；购买10万元以上20万元以下车辆补贴5000元……在浙江金华开发区，汽车消费券活动正在进行，不少优质低价车型受到乡村消费者青睐。该活动自1月20日开启，一直持续到3月19日，成为当地一季度促消费的重头戏之一。

此前，安徽开启春季大宗商品消费活动，以满足外出务工春节返乡人员消费需求为重点，开展智能家电、绿色建材等下乡活动，鼓励有条件的地区给予适当购置补贴。扬州提出将在年内组织发放消费券、家电以旧换新、家电下乡等一系列特色促消费活动。除此之外，还有不少地方正在加大乡村市场补贴力度。

国务院发展研究中心市场经济研究所副所长、研究员王青对《经济参考报》记者表示，随着农村地区居民收入持续增长和城市消费引领带动作用不断增强，下沉市场的消费潜力开始释放，成为促消费的重要发力点，汽车、家电等消费市场中的大头更是重中之重。

王青说，无论从汽车、家电还是网络购物等新消费方式来看，小城镇及乡村的增速都明显高于城市。以新能源汽车消费为例，中国汽车工业协会数据也显示，2021年，新能源汽车下乡车型共销售106.8万辆，同比增长169.2%，比整体市场增速高约10个百分点，贡献率逼近30%。

在家电消费方面，全国家用电器工业信息中心研究部部长宋敬学对《经济参考报》记者表示，目前，我国彩电、空调、冰箱（柜）、洗衣机四大家电品类的保有量已经超过21亿台。在2008-2011年期间，大规模的家电下乡刺激政策带来了巨大的销量，而大家电使用寿命大概在8-10年，因此在10余年之后，大部分家电使用寿命几乎已达到上限。

面对可观的市场需求，部委层面正在加快部署。《经济参考报》记者注意到，近期以来，多个部门接连出台文件，对农村家电更新行动以及新一轮汽车下乡作出安排。

商务部等22部门于2021年底发布《“十四五”国内贸易发展规划》提出，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励有条件的地区开展汽车下乡和以旧换新，健全报废机动车回收利用体系，加大新能源汽车推广应用，积极发展汽车后市场。促进家电家具家装等消费，健全废旧家电、消费电子等耐用消费品回收处理体系。

进入2022年，国家发展改革委等七部门于1月下旬发布《促进绿色消费实施方案》，再次提出深入开展新能源汽车下乡活动，鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车。鼓励有条件的地区开展节能家电、智能家电下乡行动。

近日，国务院发布的《“十四五”推进农业农村现代化规划》，再次对汽车下乡、家电更新作出重点部署，提出鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡，促进农村居民耐用消费品更新换代。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬对《经济参考报》记者表示，近期出台的汽车家电下乡政策强调要符合产业升级和消费升级方向，符合经济高质量发展要求下消费发展模式的转型方向。农村居民收入水平提高，购买力提升，正处在从非耐用消费品向耐用消费品转型升级的进程中，家电和汽车等耐用消费品消费占比将逐步提高，居民消费潜力很大。在她看来，农村居民的消费观念在不断更新，新能源汽车消费、绿色家电消费将有广阔发展前景。

商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣也对记者表示，汽车家电促消费是产业与消费双升级的大势所趋，随着相关产业发展，绿色健康、智能互动等领域形成新的消费热点。新一轮汽车家电促消费活动一方面有利于巩固产业升级势头，实现供给和需求的高水平匹配，畅通国内大循环；另一方面也将有效增强消费市场活力，加快消费市场回暖步伐，促进扩大内需。

政策如何更好撬动乡村市场？王青分析，新一轮汽车和家电下乡，是在以扩大内需为战略基点下、以促进乡村居民消费升级为导向的举措，更多体现顺势而为，更大发挥政策的杠杆作用。此外，要达到政策预期目标，还需要有一些新政策、新手段和新思路。例如，要突出“四结合”，即要结合乡村居民扩大消费的堵点和短板，结合消费结构升级新要求，结合乡村居民实际需要，结合全国绿色节能消费新趋势；还要做到“四避免”，避免将消化库存低端产品作为下乡重点，避免出现地方保护，避免出现补供不补需，避免出现误导消费行为以及重销售轻服务等虎头蛇尾现象。

陈丽芬建议，要充分考虑县乡村消费联动，构建以县城为中心、以城带乡的县域消费市场格局，完善相关配套设施和售后服务体系。例如，随着农村新能源汽车保有量增多，要完善县城和中心镇充电基础设施建设。（记者 王文博 李志勇）

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