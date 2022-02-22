原标题：楼市呈现回暖迹象城市分化依然明显 房地产投资有望平稳健康发展

国家统计局2月21日发布了2022年1月份商品住宅销售价格变动情况。1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，同比涨幅总体回落。国家统计局局长宁吉喆表示，2022年，房地产投资有望平稳健康发展。我国常住人口城镇化率继续提高，仍处在城镇化持续发展阶段。房地产市场供给逐步优化，多主体供应、多渠道保障、租售并举的房地产市场供给格局也在逐步形成，新的发展模式正在探索中成型。房地产调控因城施策有利于促进房地产良性循环。房地产增长对经济增长总体上起到了拉动作用。

国家统计局城市司首席统计师绳国庆介绍，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨或降幅收窄，环比下降城市个数减少。

1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.6%，其中北京、上海、广州和深圳分别上涨1.0%、0.6%、0.5%和0.5%；一线城市二手住宅环比上涨0.1%，涨幅与上月相同，其中北京、上海分别上涨0.5%和0.6%，广州、深圳分别下降0.2%和0.5%。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.3%转为上涨0.1%；二手住宅环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有39个和55个，比上月分别减少11个和8个。

绳国庆介绍，各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅总体回落，同比下降城市个数增加。

1月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.4%，涨幅与上月相同；二手住宅同比上涨4.1%，涨幅比上月回落1.2个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨2.5%和1.0%，涨幅比上月分别回落0.3个和0.5个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点；二手住宅同比由上月持平转为下降0.7%。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有20个和30个，比上月分别增加3个和4个。

从房价角度而言，一些城市正在逐步从去年下半年的整体下降态势中出现一些回暖迹象。去年下半年，房地产市场整体上较为冷清，各线城市房价下降的城市均有明显增多，房地产开发企业因为资金不足等原因拿地意愿不强，一些城市土地出现流拍，购房者观望情绪浓厚。随着金融信贷环境的缓和，加之一些城市因城施策出台稳楼市举措，房地产市场出现趋稳态势。1月份，70个大中城市中新建商品住宅销售价格与上月相比上涨较多的城市有银川上涨1.5%，北京、成都上涨1.0%，重庆上涨0.9%，徐州上涨0.8%，唐山、温州、三亚均上涨0.7%。二手住宅方面，昆明、成都与上月相比价格上涨0.8%，上海、重庆上涨0.6%，北京上涨0.5%。

不过，也应该看到，房地产市场早已过了能够一概而论的阶段，因为市场分化十分明显。一些城市房地产市场仍有下降态势，且多集中在三四线城市。1月份，70个大中城市中新建商品住宅销售价格与上月相比跌幅较大的城市有襄阳、湛江下降0.8%，天津、丹东、韶关下降0.7%，沈阳、九江、常德、南充、遵义等城市下降0.6%。二手住宅方面，牡丹江与上月相比下降1.3%，北海下降1.2%，湛江下降0.9%，丹东、常德下降0.8%。

国务院发展研究中心市场经济研究所副研究员王瑞民认为，一些城市无论是新房还是二手房成交量仍处于下行区间，且个别城市同比下降幅度较大。反映房企预期的土地市场也是冷热不均，一些城市仍有流拍现象，并集中在三四线城市。

对于当前房地产市场出现的一些回暖迹象以及城市间分化明显的特点，仍需要坚持“房住不炒”的定位，积极稳妥实施房地产长效机制，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，同时着力稳地价、稳房价、稳预期，积极防范潜在风险。（记者 亢舒）

(责编：赵竹青、陈键)