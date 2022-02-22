原标题：多地房贷利率下调放款提速 更多城市或跟进

住房信贷环境已有变化。2月21日，有媒体报道称，四大行同步下调广州地区房贷利率。其中，首套房利率从此前的5.6%下调至5.4%，二套房利率从5.8%下调至5.6%。据《经济参考报》记者多方核实，目前中行广州分行、工行广州分行已经相继下调利率。

中国工商银行广州分行相关人士表示，广州分行目前按照监管要求，根据借款人的信用状况、还款能力等因素，合理确定个人住房贷款利率水平，在符合监管要求的前提下实施贷款差异化定价。“跟随同业定价首套房贷利率指导价LPR+80BP，二套房贷款利率指导价LPR+100BP，在此指导价基础上下浮动。”

上述人士表示，银行将继续坚持“房住不炒”定位，优先支持刚需及首次置业者需求，对已满足放款条件的客户，按申请时间有序发放贷款。目前符合放款条件的业务，暂时没有积压。

上海方面，首套房贷款利率降至5%以内。记者从股份行、城商行等在内的多家银行了解到，目前首套房贷款利率已从此前的5%降至4.95%，二套房贷利率从此前的5.7%降至5.65%，批贷时长基本在一个月左右。

下调房贷利率、缩短放款周期已成主流。贝壳研究院报告显示，2月重点监测的103个城市主流首套房贷利率为5.47%，二套利率为5.75%，均较上月回落9个基点。从下调城市个数来看，2月103个城市中87城房贷主流利率环比下调，较上月增加28个。其中，北京、上海房贷利率自2020年年中以来首次环比下降。平均放款周期为38天，较上月缩短12天。

贝壳研究院首席市场分析师许小乐表示，1月5年期以上LPR下降是带动2月房贷降息的基础。2月按揭贷款利率下降空间加大，利率水平接近去年5月，放款周期加快到2020年三季度的状态，这是住房信贷环境宽松力度加大的表现，对于改善市场预期、加快市场成交将发挥积极的作用。

中原地产首席分析师张大伟表示，最近几个月政策有所宽松，额度排队已经结束，购房者可以顺利按揭贷款，各地房贷利率下调将成为趋势。

张大伟预计，楼市有望在2022年上半年逐渐回归正常状态。

广州楼市较之前热度有所升温。广州市黄埔区一地产中介黄先生介绍，今年过完年有很多客户前来问询看房，和去年下半年相比，购房意愿进一步增强。

国家统计局21日发布的2022年1月份商品住宅销售价格变动情况也显示，1月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比降势减弱，下降城市有所减少。（记者 梁倩 张莫 孟盈如 桑彤）

(责编：赵竹青、陈键)