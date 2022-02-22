原标题：加速配置人民币资产 外资看好A股长期机遇

2月21日，三大指数延续了震荡盘整态势。截至当日收盘，上证指数报3490.61点，当日微跌0.001%；深证成指收报13471.16点，收涨0.09%；创业板指收报2804.60点，下跌0.79%。实际上，2022年以来A股市场已持续震荡调整，在此背景下，不少外资机构纷纷看多A股市场，认为其估值优势凸显。业内人士也表示，在经济基本面、低估值等因素支撑下，境外投资者有望不断增加对中国资产的配置。

外资机构积极看待A股后市

今年以来，A股市场经历了“大跌小涨”。尽管自虎年春节以后，上证指数和深证成指出现小幅回弹，2月以来分别上涨3.84%、1.07%。但从全年来看，三大指数2022年仍处于下跌状态，分别下跌4.10%、9.33%和15.59%。

不过，随着市场调整，不少外资机构认为，A股市场的估值优势已经显现，其对A股市场的投资观点也转向相对积极。

“整体而言，我们对2022年中国股市的前景持乐观态度。尽管年初市场持续调整，但经济或将从二季度重新企稳。”贝莱德基金投资总监陆文杰表示。

高盛首席中国股票策略师刘劲津、亚太区首席策略分析师慕天辉及团队近日发表研究报告称，得益于资本市场持续开放改革（QFII改革）、投资渠道拓宽（互联互通机制扩容）、产品不断丰富（例如：MSCI中国A50互联期货）以及市场结构演变等因素，对海外投资者来说，A股可投资性正在增强。此外，从回报波动性和分化度来看，中国A股市场提供了许多特别的投资机遇，从微观来看，许多个股的风险回报也颇具吸引力。

汇丰银行分析师则在2月7日的一份报告中提出，“投资者对中国股市过于悲观。”在其看来，中国正在努力稳定经济增长，美元走强对中国股市来说不是好消息，但这一点现在已广为人知，并已计入股价。即使是一些好的蓝筹股，现在的估值也很有吸引力。此外，瑞银也上调中国评级至“增持”，其新兴市场战略团队则在1月份表示，最具信心的股票持有构想包括阿里巴巴等许多中国互联网公司。

华尔街投行Bernstein发布的报告则认为，市场预期中国新增社会融资将出现增长、股票估值相对于世界其他地区更具吸引力。其他因素包括难得的选股机会、外资流入和收益不断增加。

多因素支撑外资增配中国资产

在专家看来，从宏观经济基本面、外资配置中国资产比例等方面考虑，境外投资者有望长期持续增配中国资产。

一方面，相较于其他境外市场而言，外资对中国资产配置程度较低。例如，同花顺统计数据显示，截至上周（2月18日），北向资金持股市值达25827.59亿元，占A股总市值的比例不足4%。而境外投资者持有中国债券的比例也不足5%，外资未来仍有继续增配中国资产的空间。

另一方面，随着市场春节后的下探，A股整体估值水平明显收缩。截至2月21日收盘，沪深300指数动态市盈率为12.59倍，从近十年表现来看，处于相对偏低水平。而美国标普500指数虽然经历近段时间以来的回调，其市盈率仍然达到25倍左右。相较而言，A股估值优势显现，外资持续配置A股进程仍在持续。截至2月21日，2月北向资金继续呈现净买入状态，累计净买入48.24亿元，已连续16个月净买入。

经济基本面预期向好也为外资配置中国资产提供了有力支撑。国家统计局公布的数据显示，今年1月我国制造业PMI为50.1%，较上月下降0.2个百分点，连续3个月稳定在50%以上。采购量指数、新出口订单指数、生产经营活动预期指数等均出现环比回升。国家发改委有关负责人此前接受采访时表示，我国经济发展韧性强、潜力大、前景广阔、长期向好的特点没有变，完全有基础有条件、有信心有能力保持经济平稳健康可持续发展。

政策方面，国家发改委等十二部门还于近期联合印发《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》。中信证券分析认为，近期稳增长政策涉及面不断扩大，制造业升级和新基建助力投资稳中有进，服务业纾困举措精准指向消费短板，未来政策不断细化有望推动消费更快企稳。其次，政策扩散后预计稳增长主线将更加多元，稳增长主线中价值与成长风格更加均衡。中金公司也表示，在市场相对低位、预期偏低的背景下，稳增长加力并出现超预期的信贷和社融增量，对市场影响偏积极。而政策细节的持续落地和前瞻指标改善，则有利于增长预期的改善。

此外，当前投资者避险情绪升温，A股市场表现出一定的避险属性。创金合信在宏观策略研报中分析认为，在全球货币紧缩开始，风险资产高位波动背景下，全球配置资金将寻找避风港。A股估值偏低，且中国是唯一具有货币扩张空间的主要经济体，有望获得全球资金的流入。（记者 罗逸姝 庞昕熠）

(责编：赵竹青、陈键)